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W Chinach odbył się pierwszy załogowy lot elektrycznego samolotu pasażerskiego CE-25A. To przełomowe wydarzenie dla tamtejszego przemysłu lotniczego, które może zapoczątkować nową erę w transporcie powietrznym. Maszyna wzbiła się w powietrze w prowincji Shandong, pokonując dystans około 60 kilometrów.

CE-25A został zaprojektowany z myślą o krótkodystansowych lotach komercyjnych między miastami. Na pokładzie podczas testowego lotu znajdowało się dwóch pilotów oraz inżynier. Lot trwał 16 minut i 38 sekund, a samolot osiągnął maksymalną prędkość przelotową do 300 km/h oraz pułap 2 400 metrów. Maszyna może przewozić do 19 pasażerów, a jej maksymalna masa startowa wynosi 10 ton.

Za budowę CE-25A odpowiada państwowy koncern Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), który przy projekcie współpracował z producentem baterii Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), a także z naukowcami z Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju i innymi partnerami.

Samolot wykorzystuje nowoczesny system napędu elektrycznego, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów tego typu na świecie.

Pierwszy załogowy lot to kolejny etap rozwoju maszyny. Wcześniej CE-25A odbył 19 lotów testowych bez załogi, a pierwszy autonomiczny lot miał miejsce w lutym tego roku. Obecnie producent ubiega się o uzyskanie certyfikatu od Chińskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAAC), co jest niezbędne do rozpoczęcia regularnych lotów komercyjnych.

Sukces chińskiego samolotu elektrycznego może mieć duży wpływ na przyszłość lotnictwa. Rozwój technologii napędów elektrycznych to odpowiedź na rosnące wyzwania związane z ochroną środowiska i potrzebą ograniczenia emisji CO2.