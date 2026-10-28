Przełom po 52 latach. Nowe badanie DNA ujawniło kolejną ofiarę seryjnego zabójcy Teda Bundy’ego

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Po 52 latach od brutalnego morderstwa nastolatki, śledczy z Utah oficjalnie wskazali sprawcę zbrodni. Dzięki nowoczesnym badaniom DNA genetycy powiązali śmierć 17-letniej Melissy Ann Smith z jednym z najkrwawszych seryjnych morderców w historii USA – Tedem Bundym.

Theodore Robert „Ted” Bundy, amerykański seryjny zabójca na zdjęciu z 1975 roku (foto: GL Archive / Alamy Stock Photo)

Theodore Robert „Ted” Bundy, amerykański seryjny zabójca na zdjęciu z 1975 roku (foto: GL Archive / Alamy Stock Photo) / PAP

Tajemnica z 1974 roku. Ciało nastolatki znaleźli myśliwi

27 października 1974 roku myśliwi natknęli się na ciało Melissy Ann Smith. Dziewczyna była córką szefa policji w jednym z miasteczek stanu Utah. Śledczy od samego początku mieli do czynienia z wyjątkowo brutalnym przestępstwem – na ciele nastolatki widoczne były ślady gwałtu i tortur. Pomimo szeroko zakrojonego śledztwa, przez ponad pięć dekad nie udało się jednoznacznie wskazać sprawcy.

Dopiero w ostatnich miesiącach, dzięki nowoczesnym testom DNA, udało się powiązać Teda Bundy’ego z tą sprawą.

Badania DNA Y-STR. Jak technologia dopadła mordercę po latach?

W kwietniu bieżącego roku urzędnicy z Utah potwierdzili, że Bundy odpowiedzialny jest także za śmierć innej 17-letniej mieszkanki stanu, Laury Ann Aime, zamordowanej w 1974 roku. Zebrane wówczas dowody biologiczne posłużyły jako klucz do rozwikłania sprawy Smith.

Ta sprawa pokazuje, jak ważne jest zachowywanie dowodów, nawet jeśli mijają dekady – podkreśliła szeryf hrabstwa Salt Lake, Rosie Rivera.

Nowatorskie badania DNA Y-STR wykazały zgodność profilu genetycznego Bundy’ego z materiałem biologicznym zabezpieczonym zarówno u Laury Ann Aime, jak i Melissy Ann Smith. To właśnie te przełomowe wyniki pozwoliły zamknąć śledztwo po ponad 50 latach od tragicznych wydarzeń.

Według danych przedstawionych przez Biuro Służb Kryminalistycznych Utah, na terenie stanu wciąż pozostaje 444 nierozwiązanych spraw śmierci, w tym 258 dotyczących morderstw.

Kim naprawdę był Ted Bundy? Kulisy działalności słynnego potwora

Ted Bundy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. Jego przestępcza działalność obejmowała lata 1974–1978 i dotyczyła co najmniej 30 młodych kobiet na terenie całego kraju.

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Bundy był znany z manipulowania ofiarami – często zyskiwał ich zaufanie, udając osobę potrzebującą pomocy lub prezentując się jako mężczyzna o nienagannych manierach. Następnie zwabiał kobiety w odludne miejsca, gdzie dokonywał zbrodni.

Bundy został pierwszy raz aresztowany w 1975 roku za porwanie, a w 1977 roku dwukrotnie uciekał z więzienia, kontynuując swoją przestępczą działalność aż do ostatecznego schwytania w 1978 roku. Został skazany na karę śmieci.

Przez ponad dekadę zaprzeczał zarzutom, jednak tuż przed egzekucją w 1989 roku przyznał się do popełnienia 30 morderstw, choć eksperci szacują, że rzeczywista liczba jego ofiar mogła przekroczyć sto.