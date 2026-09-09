Przełom dla polskiego przemysłu? Darmowe uprawnienia do emisji CO2 możliwe już w listopadzie

RMF24

Jest szansa na szybką zmianę zasad przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu - przekazał wiceminister ds. klimatu Krzysztof Bolesta. To może być konkretna korzyść dla polskich firm.

Firmy objęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) mogą dostać więcej darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla już w listopadzie. To efekt m.in. nacisku Polski i grupy dziewięciu innych państw, które w sprawie reformy ETS domagały się większej ochrony europejskiego przemysłu, a także poparcia Paryża i Berlina.

Porozumienie ws. nowych wskaźników jeszcze w tym miesiącu?

Państwa UE powinny porozumieć się w sprawie nowych wskaźników jeszcze we wrześniu, dlatego - jeśli dalsze prace pójdą zgodnie z planem - polskie firmy mogą skorzystać z nowych zasad już od listopada.

Chodzi o wskaźniki stosowane wtedy, gdy nie da się wyliczyć emisji dla konkretnego produktu (np. stali czy cementu). W takiej sytuacji bierze się pod uwagę na przykład ilość zużywanego przez fabrykę ciepła albo paliwa. Na tej podstawie wyliczana jest liczba darmowych uprawnień.

Te wskaźniki zaktualizowano w czerwcu. Teraz Komisja Europejska zaproponowała ich zmianę i zwiększenie liczby darmowych uprawnień dla przemysłu.

Szybka ścieżka legislacyjna jest możliwa

Jak ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, szybka ścieżka legislacyjna jest możliwa, bo popiera ją wiele państw, w tym przede wszystkim Francja i Niemcy.

Berlin i Paryż we wspólnym stanowisku stwierdziły, że wskaźniki oparte na zużyciu ciepła i paliw powinny lepiej odzwierciedlać rzeczywiste możliwości ograniczania emisji przez poszczególne sektory. Innymi słowy, zaapelowały o większą pulę darmowych uprawnień.

Wszystko wskazuje na to, że ta szybka ścieżka zakończyć się może już w październiku, czyli instalacje, huty, cementownie będą mogły dostać te bezpłatne pozwolenia już od listopada - powiedział Krzysztof Bolesta, pytany o sprawę przez korespondentkę RMF FM.

Nowe zasady zadziałają wstecz

Dodatkowa korzyść jest taka, że nowe zasady mają działać wstecz. Firmy mają więc otrzymać wyrównanie również za miesiące, które już minęły.

16 września państwa UE mają uzgodnić wspólne stanowisko w tej sprawie. Potem rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim.