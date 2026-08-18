Przejechali 100 kilometrów z nieżyjącym synem. Myśleli, że śpi

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Tragiczny finał rodzinnej podróży autostradą A21 w północnych Włoszech. Rodzice 31-letniego mężczyzny przez około 100 kilometrów byli przekonani, że ich syn śpi na tylnym siedzeniu. Dopiero podczas postoju odkryli, że jest nieprzytomny, a wezwani ratownicy stwierdzili jego zgon.

Na autostradzie A21 w północnych Włoszech doszło do tragedii (zdjęcie ilustracyjne); fot. columbo.photog

Na autostradzie A21 w północnych Włoszech doszło do tragedii (zdjęcie ilustracyjne); fot. columbo.photog / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na odcinku autostrady A21 Turyn-Piacenza, w prowincji Pawia.

Jak podaje Rai News, samochodem podróżowała rodzina rumuńskiego pochodzenia: ojciec prowadził, matka siedziała z przodu, a ich 31-letni syn znajdował się na tylnym siedzeniu.

Rodzice początkowo sądzili, że syn zasnął w czasie jazdy. Próbowali go obudzić, jednak nie reagował. Kierowca zatrzymał samochód na postoju między węzłami Casteggio i Voghera.

Wtedy rodzice zdali sobie sprawę, że ich syn jest nieprzytomny. Wezwali pomoc. Zgłoszenie do służb ratunkowych wpłynęło około godziny 7:30.

Ratownicy stwierdzili zgon

Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, ale jedyne, co im pozostało, to stwierdzić śmierć 31-latka. Według relacji przekazanej medykom, mężczyzna po raz ostatni odezwał się około 100 kilometrów wcześniej.

Rai News informuje, że 31-latek cierpiał wcześniej na lekkie problemy z sercem.