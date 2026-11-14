Protesty we Francji przerodziły się w starcia z policją. Wielu zatrzymanych

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We Francji odbyły się w sobotę, piąty weekend z rzędu, protesty przeciwko rosnącym kosztom życia. W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego. W całym kraju zatrzymano łącznie 121 protestujących. Grupa koordynująca protesty zapowiedziała kolejne manifestacje 21 listopada.

Protesty we Francji przerodziły się w starcie z policją, fot. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Protesty we Francji przerodziły się w starcie z policją, fot. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / PAP

Francuzi ponownie wyszli na ulice. Paryż spowił gaz łzawiący

MSW Francji podało, że ogółem w całym kraju demonstrowało w sobotę 105 tys. osób, w tym 24 tys. w Paryżu. Organizacje młodzieży (licealistów i studentów) podały liczby znacznie wyższe: 200 tys. osób w całym kraju, w tym prawie 100 tys. w stolicy. Dla porównania, przed tygodniem protesty zgromadziły 146 tys. osób według MSW, a według organizatorów - 250 tys. uczestników.

W Paryżu przed godziną 19 setki osób pozostawały jeszcze na placu Narodu (Nation), który był miejscem zakończenia demonstracji. Policja próbowała je rozproszyć. Prefektura stołecznej policji podała, że użyto gazu łzawiącego przeciwko grupie rzucającej w policjantów różnymi przedmiotami.

Starcia z policją we Francji 14 listopada, fot. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / PAP

Grupa koordynująca protesty, odwołująca się do ruchu „żółtych kamizelek” z lat 2018-29, wezwała w sobotę do kolejnych protestów 21 listopada. Przedstawiciel tej grupy Benjamin Ball zapowiedział, że dołączy ona także do demonstracji 17 listopada, zapowiedzianych już przez związki zawodowe.

Ball podkreślił, że 17 listopada przypadnie ósma rocznica pojawienia się we Francji spontanicznego ruchu społecznego „żółtych kamizelek” (który rozpoczął się od protestów przeciwko podwyżkom podatku od paliw). Ball ocenił także, odnosząc się do obecnych demonstracji, że „postulaty (protestujących) nie zostały spełnione”.

Lyon: Zaatakowana ekipa telewizyjna

W Lyonie zaatakowana została ekipa telewizji informacyjnej BFMTV, złożona z dwóch dziennikarzy i dwóch pracowników ochrony. Władze regionalne poinformowały, że demonstranci bardzo gwałtownie zaatakowali ekipę; według świadka napastnicy rozbili, a potem ukradli kamerę.

W ostatnich tygodniach reporterzy pracujący na demonstracjach informowali, że są celem agresji werbalnej albo fizycznej ze strony demonstrantów, a także policji. Organizacja Reporterzy bez Granic szacuje, że doszło do 44 takich przypadków przemocy fizycznej, w tym 29 - ze strony sił porządku publicznego.

Sobotnie demonstracje odbywały się pod rozmaitymi hasłami: przeciwko rosnącym kosztom życia, za podwyżką płac, ale też przeciwko planowanym przepisom dotyczącym użycia broni przez policję. Inne postulaty dotyczyły ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą czy zwiększenia funduszy na edukację. W Paryżu demonstrowały wspólnie organizacje studenckie, licealne i aktywiści „żółtych kamizelek”. Demonstracje odbyły się także m.in. w Marsylii, Tuluzie, Bordeaux, Rennes i Nantes.