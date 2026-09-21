Protesty w Teksasie. Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę

RMF24

Funkcjonariusz Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) postrzelił w niedzielę mężczyznę w Austin w Teksasie. Poszkodowany jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Politycy żądają wszczęcia niezależnego dochodzenia w tej sprawie.

O wydarzeniu poinformował burmistrz Austin Kirk Watson, przyznając, że jest „zły i wstrząśnięty” strzelaniną, choć „wcale nie jest nią zaskoczony”. Wskazywał na podobne incydenty związane z działaniami przeciwko imigrantom w innych miastach USA.

Funkcjonariusz ICE postrzelił w Teksasie mężczyznę

Okoliczności zdarzenia w Austin pozostają niejasne. Radny Mike Siegel w rozmowie z radiem publicznym (NPR) relacjonował, że widział co najmniej dwa ślady po kulach na samochodzie, którym jechał postrzelony mężczyzna. Na nagraniu Siegela widać, jak osoba ubrana po cywilnemu zostaje zakuta w kajdanki.

Na miejscu zgromadziły się dziesiątki mieszkańców, protestujących przeciwko działaniom służb imigracyjnych. To straszne zdarzenie, którego chcieliśmy uniknąć w naszej społeczności. Mam nadzieję, że uda nam się wyjaśnić okoliczności tego, co się stało, a jeśli funkcjonariusz ICE dopuścił się przestępstwa, zostanie ono w pełni osądzone – ocenił Siegel.

Demokraci chcę uruchomienia śledztwa

Z kolei kongresmen Greg Casar, demokrata reprezentujący Austin, zażądał niezależnego dochodzenia. Wielokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze ICE strzelali do ludzi, a następnie kłamali na temat przebiegu zdarzeń – oświadczył Casar. Nawiązał w ten sposób do śmiertelnego postrzelenia Renee Good w Minneapolis, do którego doszło na początku roku. Widzimy te kłamstwa na własne oczy. Będziemy domagać się prawdy, przejrzystości i wyciągnięcia konsekwencji – stwierdził.

Niedzielny incydent to kolejnym przypadek użycia broni palnej przez służby imigracyjne w Teksasie w tym roku. W lipcu w Houston federalni funkcjonariusze zastrzelili 52-letniego obywatela Meksyku, Lorenzo Salgado Araujo, podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej.

Associated Press przypomniała, że w lipcu funkcjonariusz ICE postrzelił w stanie Maine 25-letniego Kolumbijczyka. AP podkreśla, że działania administracji Trumpa w zakresie egzekwowania prawa imigracyjnego spotkały się z szeroką krytyką zwłaszcza po śmierci Alexa Prettiego i Renee Good w Minnesocie minionej zimy.