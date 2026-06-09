W Irlandii Północnej rozpoczynają się protesty związane z atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek wieczorem – podaje BBC. Antyimigranckie środowiska wezwały do protestów w całej Irlandii Północnej po tym, jak okazało się, że Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części miasta. Powstrzymali go świadkowie.
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Szef policji i politycy z Irlandii Północnej zaapelowali dziś do obywateli o spokój. Minister sprawiedliwości Naomi Long błagała ludzi, aby nie angażowali się w protesty, do których wzywano w mediach społecznościowych.
Tymczasem BBC informuje, że nie tylko Belfaście, ale również w takich miastach jak Antrim, Newtownabbey, Ballymena na demonstracjach gromadzi się coraz więcej osób. W samej stolicy miało zostać zawieszone kursowanie części komunikacji autobusowej, pojawiają się też doniesienia o blokadzie wjazdu na autostradę M2. Podpalono jeden autobus. Część komentatorów obawia się, że protesty przerodzą się brutalne zamieszki, do jakich dochodziło na Wyspach w 2024 i 2025 roku.