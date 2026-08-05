Protest na popularnym europejskim lotnisku. Możliwe utrudnienia

RMF24

Na lotnisku El Prat w Barcelonie trwa drugi dzień bezterminowego strajku pracowników obsługi naziemnej. Jak poinformowała hiszpańska agencja EFE, do środy odwołano już 18 lotów, a podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami i innymi utrudnieniami.

Protest prowadzą pracownicy firmy Groundforce, którzy odpowiadają m.in. za odprawę pasażerów, wejście na pokład samolotów oraz koordynację ruchu lotniczego. Związkowcy zarzucają pracodawcy brak działań w związku z „poważnym pogorszeniem” bezpieczeństwa pracy.

Groundforce świadczy usługi dla wielu linii lotniczych, w tym LOT-u, Lufthansy, Air Europa, KLM, Air France i Qatar Airways, obsługując zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe.

Hiszpańskie ministerstwo transportu poinformowało, że protest rozpoczął się 4 sierpnia o północy i nie wyznaczono daty jego zakończenia. Strajk został zorganizowany przez związek zawodowy CGT, który podkreśla, że bierze w nim udział zdecydowana większość spośród 1179 pracowników spółki.

Według szacunków agencji EFE do końca września linie obsługiwane przez Groundforce mają zrealizować około 11,6 tys. operacji lotniczych z Barcelony. Resort transportu ocenia, że przy przewidywanym obłożeniu samolotów skutki protestu mogą odczuć nawet około 2 mln pasażerów.