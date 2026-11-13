"Prosimy, bez niespodzianek". Merz apeluje do Trumpa

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wezwał prezydenta USA Donalda Trumpa do ścisłej współpracy z Europą i Ukrainą przed możliwymi rozmowami z Władimirem Putinem w Chinach. „Chcę bardzo jasno przekazać Stanom Zjednoczonym nasz apel: prosimy, żadnych niespodzianek” - powiedział.

W przyszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump planuje udać się do Chin na szczyt APEC, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada w Shenzhen.

Może tam dojść do spotkania liderów USA, Rosji i Chin, co budzi obawy w Europie - tym bardziej, że Kreml podał, iż rozmowy Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga mogłyby dotyczyć wojny w Ukrainie i sytuacji bezpieczeństwa na Starym Kontynencie.

„Grajcie nadal w jednej drużynie z Europą i Ukrainą”

Choć na razie nie ma potwierdzenia z Waszyngtonu i Pekinu, że spotkanie trzech przywódców się odbędzie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz woli dmuchać na zimne.

Niektórzy tutaj, w Dublinie, obawiają się, że może dojść do powtórki z Anchorage - powiedział w piątek na marginesie spotkania liderów UE w stolicy Irlandii. Odniósł się w ten sposób do spotkania przywódców USA i Rosji na Alasce w sierpniu 2025 roku, które wzbudziło obawy krajów europejskich dotyczące potencjalnie niekorzystnych dla Ukrainy i Europy ustaleń w sprawie zakończenia wojny.

Chcę bardzo jasno przekazać Stanom Zjednoczonym nasz apel: prosimy, żadnych niespodzianek. (...) Grajcie nadal w jednej drużynie z Europą i Ukrainą - dodał szef niemieckiego rządu.

Kanclerz Niemiec zapowiedział, że w najbliższych tygodniach mają rozpocząć się merytoryczne negocjacje pokojowe z udziałem Europy. Ponownie odrzucił przy tym postulat Rosji, by tematem rozmów była szersza europejska architektura bezpieczeństwa.