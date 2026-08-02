Prom stanął w płomieniach. Ludzie w panice skakali do morza

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Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielny poranek u północnych wybrzeży indonezyjskiej wyspy Madura na Morzu Jawajskim. Na pokładzie pasażersko-samochodowego promu KMP Mutiara Sentosa 2 wybuchł gwałtowny pożar. Co najmniej pięć osób zginęło, a 41 uznano za zaginione.

Jednostka mierząca 140 metrów długości płynęła z Surabai do miasta Makassar w prowincji Celebes Południowy. Pomiędzy godziną 6 a 7 rano czasu lokalnego (godz. 1 a 2 w nocy w Polsce) kapitan zaalarmował służby o pojawieniu się ognia. Na pokładzie znajdowało się 271 osób oraz 181 pojazdów, w tym motocykle, samochody osobowe i ciężki sprzęt.

Skok do morza w ucieczce przed żywiołem

Zaskoczeni przez szybko rozprzestrzeniający się ogień pasażerowie przeżyli prawdziwy horror. Jak relacjonuje portal Kompas, część z nich w desperacji uciekała przed żywiołem, skacząc bezpośrednio do wody. Na opublikowanych w mediach zdjęciach widać potężne kłęby ciemnego dymu wydobywające się z jednostki, która przechylała się na burtę.

Pożar promu w Indonezji (fot. EPA/BASARNAS HANDOUT) / PAP/EPA

Do natychmiastowej akcji ratunkowej w rejonie regencji Sumenep przyłączyły się nie tylko służby i straż przybrzeżna, ale również znajdujące się w pobliżu statki handlowe.

„Do godz. 16 (godz. 11 w Polsce) wydobyto ciała pięciu ofiar, a 225 osób uratowano. (...) 41 osób jest wciąż poszukiwanych” – przekazał w oświadczeniu szef Basarnas w Surabai, Nanang Sigit.

Plaga wypadków na indonezyjskich wodach

Przyczyny wybuchu ognia nie zostały dotąd ustalone. Służby ratunkowe kontynuują akcję poszukiwawczą na Morzu Jawajskim.

To kolejne tragiczne zdarzenie w tym rejonie świata. Wyspiarska Indonezja w dużym stopniu zależy od transportu morskiego, jednak katastrofy na wodzie są tam codziennością. Do wypadków dochodzi niezwykle często z powodu nagminnego przeładowywania statków oraz powszechnego nieprzestrzegania podstawowych standardów bezpieczeństwa.