Prom przewrócił się z setkami pasażerów na pokładzie. Katastrofa u wybrzeży Gujany

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Do 72 wzrosła liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych katastrofy promu MV Barima, który przewrócił się na Atlantyku u wybrzeży Gujany. Władze obawiają się, że ostateczny bilans może być jeszcze wyższy.

Ludzie pod namiotami czekają na identyfikację ciał po zatonięciu promu MV Barima w Gujanie, fot. NAZIMA RAGHUBIR

Ludzie pod namiotami czekają na identyfikację ciał po zatonięciu promu MV Barima w Gujanie, fot. NAZIMA RAGHUBIR / PAP/EPA

W sobotę, 18 lipca, prom MV Barima wypłynął ze stolicy Gujany, Georgetown, obierając kurs na Port Kaituma. Na pokładzie miało znajdować się oficjalnie 116 pasażerów i 17 członków załogi. Jednak najnowsze ustalenia śledczych wskazują, że w chwili tragedii na promie mogło przebywać aż 179 osób. To właśnie przeciążenie jednostki jest jednym z głównych wątków prowadzonego śledztwa.

Prom, zbudowany jeszcze w 1939 roku, podczas rejsu u wybrzeży regionu Esequibo zaczął nabierać wody. W krótkim czasie jednostka przewróciła się, a setki ludzi znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie na wzburzonym Atlantyku.

Akcja ratunkowa

Na miejsce tragedii natychmiast skierowano międzynarodowe zespoły ratunkowe. W akcji uczestniczą nurkowie z Brazylii oraz Trynidadu i Tobago. Ich zadaniem jest wydobycie częściowo zanurzonego wraku promu oraz poszukiwanie ciał ofiar. Do tej pory udało się uratować 76 osób, jednak z każdą godziną maleją szanse na odnalezienie kolejnych żywych pasażerów.

W czwartek wyłowiono kolejne ciała, a liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wzrosła do 72. Rząd Gujany nie wyklucza, że ostateczny bilans tragedii może przekroczyć 100 osób, co czyniłoby tę katastrofę najtragiczniejszą w historii kraju.

Śledztwo

Policja wszczęła postępowanie. Zatrzymano już trzy osoby, w tym kapitana promu oraz innego członka załogi, którzy przeżyli katastrofę. Według władz, testy wykazały w ich organizmach obecność marihuany. Zatrzymano także urzędnika odpowiedzialnego za nadzór nad załadunkiem promu.