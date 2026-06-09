Karim Khan, prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, został zawieszony w pełnieniu obowiązków w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. Decyzja zapadła po 18-miesięcznym dochodzeniu, które wykazało poważne uchybienia w jego postępowaniu. Sprawa ma bezprecedensowy charakter i może zakończyć się odwołaniem Khana ze stanowiska.

Karim Khan / Ukrinform/East News / East News

Prokurator generalny MTK Karim Khan został zawieszony po oskarżeniach o molestowanie seksualne.

Dochodzenie trwało 18 miesięcy i wykazało poważne uchybienia w postępowaniu Khana.

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W nocy z poniedziałku na wtorek światowe media obiegła informacja o zawieszeniu Karima Khana, prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Decyzja została podjęta po zakończeniu trwającego półtora roku dochodzenia w sprawie oskarżeń o molestowanie seksualne. Według źródeł agencji Reutera, instytucje Trybunału uznały, że Khan dopuścił się "poważnych uchybień" w swoim postępowaniu.

Szczegóły oskarżeń i reakcja Khana

Oskarżenia wobec Khana pojawiły się w 2024 roku, kiedy jedna z jego bliskich współpracowniczek zarzuciła mu wielokrotne nękanie i zmuszanie do czynności seksualnych. Sprawa wywołała poruszenie w środowisku prawniczym i politycznym na całym świecie. Khan stanowczo zaprzeczał wszystkim zarzutom, jednak wyniki dochodzenia wskazują na poważne naruszenia etyki zawodowej.

Proces zawieszenia i ewentualnego odwołania prokuratora generalnego MTK jest bezprecedensowy w historii tej instytucji. Zgodnie z procedurami, tylko Zgromadzenie Państw Stron - organ zarządzający i nadzorczy Trybunału, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich 125 państw, które ratyfikowały Statut Rzymski - może podjąć decyzję o odwołaniu Khana. Wymaga to większości głosów w tajnym głosowaniu. Na razie nie wyznaczono jeszcze daty sesji, podczas której odbędzie się głosowanie, jednak Zgromadzenie zapowiedziało, że zostanie ona zwołana jak najszybciej.

Konsekwencje dla Trybunału

Zawieszenie Karima Khana rzuca cień na działalność Międzynarodowego Trybunału Karnego, który od lat odgrywa kluczową rolę w ściganiu zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. Khan, pełniący funkcję prokuratora generalnego od 2021 roku, zasłynął m.in. wydaniem nakazów aresztowania wobec premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz prezydenta Rosji Władimira Putina. Teraz jednak sam musi zmierzyć się z poważnymi zarzutami, które mogą zakończyć jego karierę na arenie międzynarodowej.

Od maja 2025 roku Karim Khan przebywa na urlopie w oczekiwaniu na wynik dochodzenia. Teraz, po oficjalnym zawieszeniu, dalsze losy prokuratora zależą od decyzji Zgromadzenia Państw Stron. Jeśli większość państw członkowskich opowie się za jego odwołaniem, Khan straci stanowisko prokuratora generalnego MTK.