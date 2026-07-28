Profanacja pomnika Matki Boskiej w Medjugorje. Zatrzymano Polaka

RMF24

W Medjugorje, jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Europy, doszło do aktu wandalizmu. Bośniacka policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego o zbezczeszczenie posągu Matki Boskiej oraz podpalenie w pobliżu ołtarza. Według lokalnych mediów, zatrzymany to obywatel Polski pochodzący z Krakowa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych kantonu hercegowińsko-neretwiańskiego poinformowało, że mężczyzna został zatrzymany przy granicy z Chorwacją. Z ustaleń wynika, że po dokonaniu aktu wandalizmu podejrzany próbował opuścić terytorium Bośni i Hercegowiny. Policja nie ujawniła oficjalnie jego tożsamości, jednak lokalne media twierdzą, że jest to Polak z Krakowa.

Szokujące napisy i podpalenie

Do incydentu doszło we wtorek rano. Posąg Matki Boskiej, będący symbolem Medjugorje, został zniszczony poprzez naniesienie graffiti i czarnej farby. Na figurze pojawił się napis „Diabeł w spódnicy” w języku angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. Dodatkowo, na ogrodzeniu zawieszono transparent z nazwiskami osób, które miały głosić objawienia Matki Bożej w Medjugorje, wraz z oskarżeniem o oszustwo.

Kancelaria parafialna w Medjugorje potępiła akt wandalizmu i natychmiast przystąpiła do usuwania szkód. Zapewniono, że sanktuarium pozostaje otwarte dla pielgrzymów, a program modlitewny odbywa się zgodnie z planem. Uszkodzone miejsca są szybko naprawiane, by przywrócić je do stanu używalności.

Medjugorje od lat przyciąga miliony wiernych z całego świata. W 2024 roku Watykan oficjalnie zatwierdził publiczny kult i pielgrzymki do tej miejscowości, choć nie wypowiedział się jednoznacznie na temat nadprzyrodzonego charakteru objawień.