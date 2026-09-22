Proces Kosowskiego w USA. Chirurg plastyczny miał zabić adwokata

RMF24

Na Florydzie trwa jeden z najbardziej sensacyjnych procesów ostatnich lat. Dr Tomasz Kosowski, 47-letni chirurg plastyczny polskiego pochodzenia, odpowiada przed sądem za zabójstwo adwokata Stevena Cozziego. Sprawa elektryzuje opinię publiczną nie tylko ze względu na brutalne okoliczności zbrodni, ale także dlatego, że oskarżony postanowił sam się bronić, zrezygnował też z ławy przysięgłych.

Konflikt, który przerodził się w tragedię

Według prokuratury, motywem zbrodni był wieloletni konflikt prawny. Steven Cozzi reprezentował korporacyjnych klientów, z którymi Kosowski toczył spór o pieniądze za obsługę spraw związanych z odszkodowaniami. Z akt wynika, że chirurg coraz bardziej obwiniał adwokata o swoje niepowodzenia procesowe, a relacje między mężczyznami stawały się coraz bardziej napięte.

Koledzy Cozziego wspominają, że Kosowski podczas jednej z rozpraw nazwał go „szumowiną” i groził, że „wygra tę sprawę”.

Zniknięcie adwokata i makabryczne ślady

Do tragedii doszło 21 marca 2023 roku. Tego dnia Cozzi wyszedł z domu i udał do pracy. Kilka minut przed zaplanowaną wideokonferencją wyszedł do łazienki w biurze i już nie wrócił. Wkrótce współpracownicy znaleźli w łazience ślady krwi. Monitoring zarejestrował mężczyznę w rękawiczkach, który wniósł do budynku duże pudło, a później wyjechał z niego wózkiem przykrytym pomarańczowym kocem. Prokuratura twierdzi, że to właśnie Kosowski, a w wózku znajdowały się zwłoki prawnika.

Śledczy szybko trafili na trop chirurga. W jego domu i samochodzie znaleziono ślady krwi, DNA Cozziego oraz szereg przedmiotów mogących służyć do popełnienia zbrodni: kamizelkę kuloodporną, paralizator, maski, rękawiczki, a także fiolkę z silnym środkiem zwiotczającym mięśnie, wykorzystywanym w medycynie.

Ciało zaginionego adwokata do dziś nie zostało odnalezione

Według ustaleń śledczych, Kosowski miał wywieźć ciało Cozziego do kontenera na śmieci w pobliżu mokradła Everglades. Psy tropiące wykryły tam ślady ludzkich szczątków, a kierowca śmieciarki wspominał o „niespotykanie odrażającym zapachu”. Niestety, po kilku dniach śmieci trafiły na wysypisko, gdzie zostały przykryte tysiącami ton odpadów. Mimo wielodniowych poszukiwań, ciała nie udało się odnaleźć.

Proces bez ławy przysięgłych i spektakularna linia obrony

Dr Kosowski od początku utrzymuje, że jest niewinny. W lipcu 2025 roku jego ówczesny adwokat złożył wniosek o proces z udziałem ławy przysięgłych, jednak ponad rok później oskarżony zmienił zdanie i poprosił, by o jego losie zdecydował sędzia.

Od 14 września 2026 roku Kosowski sam prowadzi swoją obronę – przesłuchuje świadków, zgłasza zastrzeżenia do dowodów i próbuje podważać ekspertyzy DNA. Sędzia Joseph Bulone odrzucił jednak większość jego wniosków, w tym próbę wykluczenia kluczowego świadka.

Proces budzi ogromne emocje – zarówno ze względu na brutalność zarzucanego czynu, jak i nietypowe zachowanie oskarżonego.

Prokuratura przekonuje, że zbrodnia była zaplanowana z zimną krwią, a chirurg przez wiele tygodni śledził swoją ofiarę.

Oskarżonemu grozi dożywocie lub kara śmierci.