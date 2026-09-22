Proces Kosowskiego w USA. Chirurg plastyczny miał zabić adwokata

Konflikt, który przerodził się w tragedię
Według prokuratury, motywem zbrodni był wieloletni konflikt prawny. Steven Cozzi reprezentował korporacyjnych klientów, z którymi Kosowski toczył spór o pieniądze za obsługę spraw związanych z odszkodowaniami. Z akt wynika, że chirurg coraz bardziej obwiniał adwokata o swoje niepowodzenia procesowe, a relacje między mężczyznami stawały się coraz bardziej napięte.
Koledzy Cozziego wspominają, że Kosowski podczas jednej z rozpraw nazwał go „szumowiną” i groził, że „wygra tę sprawę”.
Zniknięcie adwokata i makabryczne ślady
Do tragedii doszło 21 marca 2023 roku. Tego dnia Cozzi wyszedł z domu i udał do pracy. Kilka minut przed zaplanowaną wideokonferencją wyszedł do łazienki w biurze i już nie wrócił. Wkrótce współpracownicy znaleźli w łazience ślady krwi. Monitoring zarejestrował mężczyznę w rękawiczkach, który wniósł do budynku duże pudło, a później wyjechał z niego wózkiem przykrytym pomarańczowym kocem. Prokuratura twierdzi, że to właśnie Kosowski, a w wózku znajdowały się zwłoki prawnika.
Śledczy szybko trafili na trop chirurga. W jego domu i samochodzie znaleziono ślady krwi, DNA Cozziego oraz szereg przedmiotów mogących służyć do popełnienia zbrodni: kamizelkę kuloodporną, paralizator, maski, rękawiczki, a także fiolkę z silnym środkiem zwiotczającym mięśnie, wykorzystywanym w medycynie.
Ciało zaginionego adwokata do dziś nie zostało odnalezione
Według ustaleń śledczych, Kosowski miał wywieźć ciało Cozziego do kontenera na śmieci w pobliżu mokradła Everglades. Psy tropiące wykryły tam ślady ludzkich szczątków, a kierowca śmieciarki wspominał o „niespotykanie odrażającym zapachu”. Niestety, po kilku dniach śmieci trafiły na wysypisko, gdzie zostały przykryte tysiącami ton odpadów. Mimo wielodniowych poszukiwań, ciała nie udało się odnaleźć.
Proces bez ławy przysięgłych i spektakularna linia obrony
Dr Kosowski od początku utrzymuje, że jest niewinny. W lipcu 2025 roku jego ówczesny adwokat złożył wniosek o proces z udziałem ławy przysięgłych, jednak ponad rok później oskarżony zmienił zdanie i poprosił, by o jego losie zdecydował sędzia.
Od 14 września 2026 roku Kosowski sam prowadzi swoją obronę – przesłuchuje świadków, zgłasza zastrzeżenia do dowodów i próbuje podważać ekspertyzy DNA. Sędzia Joseph Bulone odrzucił jednak większość jego wniosków, w tym próbę wykluczenia kluczowego świadka.
Proces budzi ogromne emocje – zarówno ze względu na brutalność zarzucanego czynu, jak i nietypowe zachowanie oskarżonego.
Prokuratura przekonuje, że zbrodnia była zaplanowana z zimną krwią, a chirurg przez wiele tygodni śledził swoją ofiarę.
Oskarżonemu grozi dożywocie lub kara śmierci.