Próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty. Służby zatrzymały blisko 150 migrantów

RMF24

Zatrzymania nielegalnych migrantów próbujących przejść z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Marokańskie i hiszpańskie media informują o blisko 150 zatrzymanych przez służby.

Zatrzymania nielegalnych migrantów

Jak podają marokańskie media, do zatrzymania 148 osób doszło na północ od Al-Funajdik, miasta graniczącego z hiszpańską Ceutą. Według wstępnych ustaleń służby Maroka zatrzymały dziś 128 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej oraz 20 Marokańczyków.

Migranci mieli zbierać się w grupy i przez górską granicę próbować dostać się do Ceuty. Niektóre doniesienia mówią o nawet 300 osobach ukrywających się w paśmie na północ od Al-Funajdik. Większa liczba żołnierzy z Hiszpanii i Maroka monitoruje obecnie granicę po obu jej stronach.

Hiszpania wzmacnia obecność policji w Ceucie

Hiszpania wzmocniła obecność policji i wojska w swojej północnoafrykańskiej enklawie, Ceucie, w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wezwaniami do kolejnej masowej próby sforsowania granicy w sobotę – dwa tygodnie po tym, jak dziesiątki tysięcy ludzi wtargnęły do ​​miasta.

Reuters poinformował, że w piątek wieczorem żołnierze w mundurach polowych pełnili wartę przed supermarketami i budynkami użyteczności publicznej, a radiowozy intensywnie patrolowały główne ulice enklawy. Mimo to ogródki kawiarniane były pełne gości, a w centrum panował spokój – w przeciwieństwie do napiętej sytuacji, jaka towarzyszyła wydarzeniom po masowym napływie ludzi 30 lipca.

Po drugiej stronie granicy natomiast dziesiątki funkcjonariuszy marokańskich służb bezpieczeństwa, ubranych na czarno, obserwowały plażę w Fnideq, skąd wyruszyło wielu migrantów, którzy wpław pokonali trasę wokół falochronu Tarajal w Ceucie. Według szacunków hiszpańskiego rządu, w trakcie tej próby zginęło co najmniej 96 osób, a ponad 72 tysiące zdołały przedostać się do Ceuty. Choć zdecydowana większość z nich wkrótce potem dobrowolnie wróciła do Maroka, kryzys ten wywołał podziały wewnątrz Unii Europejskiej i podsycił antyimigracyjną retorykę ugrupowań skrajnie prawicowych na całym świecie.