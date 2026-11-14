Problemy ze Starlinkami w Ukrainie. Senatorzy zapowiadają dochodzenie

RMF24

Amerykańscy senatorzy z Partii Demokratycznej żądają od Elona Muska pełnej dokumentacji dotyczącej ograniczeń w działaniu systemu Starshield na Ukrainie. Dochodzenie w tej sprawie ma ruszyć w styczniu 2027 roku, po przejęciu przez demokratów kontroli nad Kongresem.

Jak donosi „Wall Street Journal”, senatorzy Jeanne Shaheen i Chris Coons wystosowali oficjalny list do Elona Muska, właściciela SpaceX, w którym domagają się zachowania i udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej ograniczeń w działaniu systemu Starshield – wojskowej wersji popularnego Starlinka. Politycy zapowiadają wszczęcie dochodzenia w tej sprawie tuż po objęciu przez demokratów większości w Kongresie, co nastąpi w styczniu.

USA swoje, Ukraina swoje. Co z tym Starlinkiem? Nie ma końca zamieszanie wokół dostępu Ukraińców do łączności satelitarnej Starlink. Po tym, jak jeszcze w czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że wszelkie ograniczenia zdjęto, w najnowszym komunikacie strona ukraińska wskazała, iż…

Ograniczenia, które mogły kosztować życie

O co dokładnie chodzi? Władze Ukrainy alarmowały, że w październiku i listopadzie 2026 roku doszło do poważnych zakłóceń w działaniu terminali Starlink. Połączenie zanikało, gdy urządzenia poruszały się z prędkością powyżej 160 km/h, podczas gdy rosyjskie drony osiągają nawet 380 km/h.

Ukraińska armia podkreśla, że te ograniczenia uniemożliwiły przeprowadzenie kilku operacji wojskowych. Mogły mieć też bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żołnierzy i skuteczność obrony kraju.

Kto zdecydował o blokadzie?

Do tej pory nie wiadomo, kto dokładnie podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń. „Wall Street Journal” sugeruje, że mógł to być sam Elon Musk, jednak inne media wskazują na możliwy udział Białego Domu.

Senatorzy Shaheen i Coons domagają się od SpaceX odpowiedzi na pytania dotyczące nadzoru nad systemami Starlink i Starshield oraz potwierdzenia, że firma zachowała całą dokumentację związaną z tą sprawą. Termin na udzielenie odpowiedzi mija 30 listopada.

Ukraina domaga się wyjaśnień

Sprawa odbiła się szerokim echem również w Kijowie. Ukraińskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez portal The Kyiv Independent, domaga się od Stanów Zjednoczonych jasnych wyjaśnień dotyczących zakłóceń w działaniu systemu Starshield.

W październiku liczba rosyjskich ataków na Ukrainę sięgnęła niemal 4 tysięcy.