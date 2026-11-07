Problemy z wodą i prądem, uszkodzony most, ranni. Rosja uderzyła w Kijów

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Pięć osób, w tym 14-latka, zostało rannych w nocnych atakach Rosji na stolicę Ukrainy. Pociski balistyczne uszkodziły m.in. jeden z mostów na Dnieprze w Kijowie i spowodowały problemy z dostawami prądu i wody. Poinformował o tym o poranku mer miasta Witalij Kliczko.

Ratownicy i pies przeszukują gruzy po rosyjskim ataku na Kijów, 7 listopada 2026, fot. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Ratownicy i pies przeszukują gruzy po rosyjskim ataku na Kijów, 7 listopada 2026, fot. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

„Pięć osób ucierpiało w stolicy na skutek ataku przeciwnika. Wśród nich jest 14-latka” - napisał na Telegramie Kliczko. Dodał, że uszkodzony został Most Północny nad Dnieprem. Ruch na nim został zamknięty. Uszkodzone zostały też bloki, domy i samochody. Prokuratura Miasta Kijowa opublikowała o poranku zdjęcia.

Fot. Prokuratura Miasta Kijowa, 7/11/2026 / materiały udostępnione

Fot. Prokuratura Miasta Kijowa, 7/11/2026 / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych; Kijów, 7/11/2026 / materiały udostępnione

„W wyniku nocnego ataku wroga uszkodzone są obiekty energetyczne w obwodach kijowskim i żytomierskim. Występuje niezwykle trudna sytuacja dotycząca energetycznego zaopatrzenia stolicy. Przekłada się to na działanie sieci ciepłowniczych i wodociągowych” – napisał mer Kijowa.

W mieście „czerwone” alarmy powietrzne, które oznaczają ataki pociskami balistycznymi, ogłaszano od północy do godz. 4 nad ranem (czyli godz. 3 czasu polskiego). W Kijowie słychać było głośne eksplozje.

Po rosyjskich atakach w nocy z piątku na sobotę całkowicie odcięci od prądu zostali mieszkańcy miasta Czernihów na północ od Kijowa.

„Uwaga! Obecnie miasto Czernihów jest zupełnie bez prądu. (…) W związku z brakiem dostaw energii elektrycznej wstrzymany został ruch pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej” – ogłosiła lokalna rada miejska.

Fot. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, zniszczenia po rosyjskim ataku pod Kijowem, 7/11/2026 / materiały udostępnione