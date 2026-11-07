Problemy z wodą i prądem, uszkodzony most, ranni. Rosja uderzyła w Kijów

„Pięć osób ucierpiało w stolicy na skutek ataku przeciwnika. Wśród nich jest 14-latka” - napisał na Telegramie Kliczko. Dodał, że uszkodzony został Most Północny nad Dnieprem. Ruch na nim został zamknięty. Uszkodzone zostały też bloki, domy i samochody. Prokuratura Miasta Kijowa opublikowała o poranku zdjęcia.
„W wyniku nocnego ataku wroga uszkodzone są obiekty energetyczne w obwodach kijowskim i żytomierskim. Występuje niezwykle trudna sytuacja dotycząca energetycznego zaopatrzenia stolicy. Przekłada się to na działanie sieci ciepłowniczych i wodociągowych” – napisał mer Kijowa.
W mieście „czerwone” alarmy powietrzne, które oznaczają ataki pociskami balistycznymi, ogłaszano od północy do godz. 4 nad ranem (czyli godz. 3 czasu polskiego). W Kijowie słychać było głośne eksplozje.
Po rosyjskich atakach w nocy z piątku na sobotę całkowicie odcięci od prądu zostali mieszkańcy miasta Czernihów na północ od Kijowa.
„Uwaga! Obecnie miasto Czernihów jest zupełnie bez prądu. (…) W związku z brakiem dostaw energii elektrycznej wstrzymany został ruch pojazdów elektrycznych komunikacji miejskiej” – ogłosiła lokalna rada miejska.