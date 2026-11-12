Problemy z Microsoft 365. Nie działa wiele usług

RMF24

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Użytkownicy mogą mieć trudności z dostępem do wielu usług Microsoft 365 — poinformował w czwartek wieczorem Microsoft. Problemy dotyczą m.in. Teams, Exchange Online, SharePoint Online i Microsoft Copilot 365.

Microsoft przekazał, że część użytkowników może nie być w stanie połączyć się z usługami działającymi w ramach pakietu Microsoft 365. Zakłócenia obejmują między innymi Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365 oraz Microsoft Defender XDR.

Problemy mogą dotyczyć również aplikacji Microsoft Planner, Microsoft To Do i Microsoft Purview.

Wcześniej amerykańskie media donosiły także o problemach z aplikacją Outlook.

Microsoft poinformował, że bada problemy z dostępem do skrzynek Exchange Online przy użyciu różnych metod łączenia się z usługą. Trudności zgłaszali zarówno indywidualni użytkownicy Outlooka, jak i klienci biznesowi.

Microsoft wdraża rozwiązanie

Microsoft analizuje także niedawne zmiany w konfiguracji systemów. Firma wskazała, że niewielka liczba aktualizacji jest sprawdzana jako potencjalna przyczyna zakłóceń.

Firma poinformowała, że zatwierdziła alternatywną metodę kontroli stanu w części infrastruktury objętej problemem. Według Microsoftu pozwoliło to serwerom w tej grupie na ponowne uruchomienie i powrót do działania.

Obecnie rozwiązanie ma być wdrażane szerzej.

„Przygotowujemy również zautomatyzowany proces odzyskiwania, który będzie stale wykrywał i restartował serwery, które nie odpowiadają” — przekazała firma.