Próba ataku na bazę RAF? Policja aresztowała 27-latka, ma podwójne obywatelstwo

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27-letni mężczyzna został aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF Fairford w południowej Anglii. Policja przekazała, że zatrzymany ma podwójne obywatelstwo: brytyjskie i irańskie.

Policja antyterrorystyczna CTP przekazała, że mężczyzna został zatrzymany w Westminsterze, dzielnicy centralnego Londynu. Według komunikatu funkcjonariusze przeszukali dwie nieruchomości i przesłuchali kolejną osobę. To 26-letni Brytyjczyk.

Śledztwo dotyczące okoliczności wydarzeń w hrabstwie Gloucestershire jest niezwykle złożone, a nasze wyspecjalizowane zespoły badają wiele różnych wątków. Podkreślamy cały czas, że analizujemy wszystkie możliwe wersje, w tym ewentualne zaangażowanie obcego państwa - powiedziała Vicki Evans, starsza koordynatorka krajowa CTP.

Stamtąd Amerykanie atakują irańskie cele

Amerykańskie lotnictwo używa bazy Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz. Na temat wydarzeń w rejonie bazy sprawie wypowiadali się amerykańscy politycy. Prezydent USA Donald Trump stwierdził w niedzielę, że rzekomi sprawcy chcieli wywołać poważne zniszczenia. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ocenił z kolei w poniedziałek w telewizji Fox News, że „w oczywisty sposób” w wydarzenie zamieszany był ktoś z zagranicy.

Groźny incydent w bazie RAF w Anglii

Policja zatrzymała w nocy z soboty na niedzielę pięciu innych mężczyzn, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowania aktu terroru.

W poniedziałek zostali jednak wypuszczeni za kaucją, a CTP podkreśliła w czwartek, że status w śledztwie tej piątki pozostaje niezmienny.

Próba ataku na bazę RAF w Anglii? Policja podała nowe fakty, media wskazują na jedno państwo Pięciu mężczyzn aresztowanych w związku z domniemaną próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF w Fairford na południu Anglii to obywatele brytyjscy w wieku od 23 do 25 lat – przekazała w poniedziałek policja. Wszyscy są londyńczykami. Policja dodała,…

We wtorek policja przekazała, że w furgonetkach, których prawdopodobnie używała piątka aresztowanych w weekend, nie znaleziono ładunków wybuchowych, choć zabezpieczono pewną ilość benzyny.