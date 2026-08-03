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Prezydent Portugalii i członkowie rządu ofiarami ataku hakerów. Wrażliwe dane wykradzione

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (07:16)

Atak hakerski na władze Portugalii. Jak wynika ze śledztwa prowadzonego przez portugalską policję, wykradzione zostały prywatne dane prezydenta Antonia Jose Seguro oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników. Media podały, że ofiarami ataku padły również osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji.

Prezydent Portugalii i członkowie rządu ofiarami ataku hakerów. Wrażliwe dane wykradzione
Prezydent Antonio Jose Seguro /Shutterstock

Portugalska stacja CMTV poinformowała, że służby podjęły już działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości. Podała również, że łupem hakerów padły prywatne dane wysokich rangą urzędników portugalskich, w tym ich adresy zamieszkania oraz numery telefonów.

Portugalia na celowniku hakerów

Jak poinformowali portugalscy śledczy, wykradzione dane trafiły już na platformy internetowe, z których mogą one zostać następnie sprzedane zainteresowanym osobom.

Pod koniec lipca, jak ustaliła CMTV, doszło również do dużego ataku hakerskiego na system informatyczny uniwersytetu w Aveiro. W jego następstwie wykradziono poufne dane pracowników i studentów tej uczelni.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Portugalia atak hakerski

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