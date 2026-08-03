Prezydent Portugalii i członkowie rządu ofiarami ataku hakerów. Wrażliwe dane wykradzione

RMF24

Atak hakerski na władze Portugalii. Jak wynika ze śledztwa prowadzonego przez portugalską policję, wykradzione zostały prywatne dane prezydenta Antonia Jose Seguro oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników. Media podały, że ofiarami ataku padły również osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji.

Portugalska stacja CMTV poinformowała, że służby podjęły już działania zapobiegające podobnym zdarzeniom w przyszłości. Podała również, że łupem hakerów padły prywatne dane wysokich rangą urzędników portugalskich, w tym ich adresy zamieszkania oraz numery telefonów.

Portugalia na celowniku hakerów

Jak poinformowali portugalscy śledczy, wykradzione dane trafiły już na platformy internetowe, z których mogą one zostać następnie sprzedane zainteresowanym osobom.



Pod koniec lipca, jak ustaliła CMTV, doszło również do dużego ataku hakerskiego na system informatyczny uniwersytetu w Aveiro. W jego następstwie wykradziono poufne dane pracowników i studentów tej uczelni.