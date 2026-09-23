Prezydent Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Przydacz ujawnia tematy rozmowy

RMF24

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, poinformował, że prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem ws. stałej bazy USA w Polsce. Prezydenci rozmawiali także o współpracy inwestycyjnej amerykańskich firm z Polską.

W trakcie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku doszło do ważnego spotkania na najwyższym szczeblu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką uczestniczył w oficjalnej recepcji powitalnej wydanej przez Donalda Trumpa i Melanię Trump. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, podczas tego wydarzenia prezydenci Polski i USA odbyli bezpośrednią rozmowę.

Nawrocki w Nowym Jorku: Musimy zrobić wszystko, aby być na stałe w G20 Prezydent Karol Nawrocki powiedział we wtorek w Nowym Jorku, że Polska musi zrobić wszystko, aby być na stałe w grupie G20. Zapowiedział, że jego środowe wystąpienie w ONZ będzie dotyczyło m.in. bezpieczeństwa Polski.

Baza wojskowa USA w Polsce

Jednym z głównych tematów rozmów była kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Według ministra Przydacza decyzja w sprawie utworzenia bazy została już wypracowana na najwyższym szczeblu politycznym.

Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Teraz jest zadanie dla Ministra Obrony Narodowej, wiceministrów, dyrektorów, Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje - podkreślił Przydacz.

Amerykańskie inwestycje i współpraca gospodarcza

Oprócz kwestii bezpieczeństwa, rozmowy dotyczyły także współpracy inwestycyjnej. Coraz więcej amerykańskich firm rozważa ulokowanie swoich inwestycji w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Strona polska liczy na wsparcie prezydenta USA w rozmowach z amerykańskim biznesem, szczególnie w zakresie serwisowania sprzętu wojskowego na terenie naszego kraju.

Przydacz powiedział też, że rząd napotyka czasem na problemy w kontaktach z amerykańską administracją. Przykładem jest odwołana wizyta wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Prezydent Nawrocki zapewnił jednak, że dołoży wszelkich starań, by relacje polsko-amerykańskie pozostały na najwyższym poziomie.

Przegląd obecności wojsk USA w Europie

USA prowadzą obecnie przegląd rozmieszczenia wojsk w Europie. Decyzje Pentagonu mogą oznaczać przesunięcie części sił z Niemiec, Włoch i Hiszpanii na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem Warszawa stanie się jednym z kluczowych partnerów USA w regionie.