„Prezydent Nawrocki dzieli kraj”. Niemcy komentują Marsz Niepodległości w Warszawie

RMF24

Podczas tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie policjanci zatrzymali 66 osób, z których 44 posiadały narkotyki. Zabezpieczono także ponad 450 sztuk środków pirotechnicznych - przekazała w czwartek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że mimo pewnych incydentów marsz przebiegł spokojnie.

Pytana o konsekwencje używania rac podczas zgromadzenia przekazała, że osobom, które odpalały race, grozi m.in. kara grzywny do 5 tys. zł. Oczywiście to nie jest koniec, bo te 454 sztuk pirotechniki, które zostało skonfiskowane przez policję, to jedna rzecz, natomiast pamiętajmy, że policja dysponuje monitoringiem, kamerami i te osoby, które używały rac czy materiałów pirotechnicznych, będą ustalane i będą za to odpowiednio karane - podkreśliła.

Gałecka zaznaczyła, że zakaz używania pirotechniki nie wynika ze złej woli, ale z kwestii bezpieczeństwa.

Przypomnę chociażby sytuację sprzed kilku lat (...), kiedy jeden z fotoreporterów ucierpiał właśnie w wyniku używania racy przez osoby, które uczestniczyły w zgromadzeniu, kiedy były rzucane materiały pirotechniczne w okna kamienicy na Moście Poniatowskiego - mówiła.

Jak poinformował w środę dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal, frekwencja w tegorocznym Marszu Niepodległości wyniosła nawet 250 tys. osób.

Niemcy o Marszu Niepodległości

„Jak prezydent dzieli kraj w dniu najważniejszego święta państwowego” - tak brzmi tytuł komentarza korespondentki „SZ” w Warszawie Viktorii Grossmann. Autorka wyraziła w nim pogląd, że 11 listopada Nawrocki „zasypał rząd Tuska zarzutami”, a następnie wziął udział w marszu, który „skrajna prawica wykorzystuje do głoszenia swoich haseł”.

Korespondentka „SZ” odnotowała, że choć Marsz Niepodległości co roku przechodzi przez Warszawę, to w tym roku „był uważnie obserwowany”, bo „w związku z trwającym sporem o Trybunał Konstytucyjny obawiano się, że może dojść do zamieszek”. Dodatkowo, jak wskazała, „atak w Krakowie pogłębił niepokój w kraju”.

Grossmann zaznaczyła, że organizatorzy marszu „są związani z prawicą, a w marszu uczestniczą także ultranacjonaliści i przedstawiciele skrajnej prawicy”. Prócz tego - jak dodała - „odkąd rządzi Donald Tusk, marsz jest również demonstracją jego przeciwników politycznych”.

„Osobiste zarzuty” prezydenta Nawrockiego

Korespondentka „SZ” relacjonowała, że już w południe w środę w Warszawie „ulice wypełniły się ludźmi, którzy machali biało-czerwonymi flagami albo nosili opaski na ramieniu, szaliki, przypinki czy wieńce ze sztucznych kwiatów w polskich barwach narodowych”.

„Na ulice wyszli rodzice z wózkami, dziadkowie z wnukami i grupki przyjaciółek. Przypominało to rodzinny festyn” - czytamy w korespondencji. Jednocześnie, jak podkreśliła Grossmann, „marsz po raz kolejny był również manifestacją polityczną”.

„W marszu uczestniczyli czołowi przedstawiciele partii prawicowych i nacjonalistycznych. Wziął w nim udział również prezydent Karol Nawrocki” - zaznaczyła.

Niemiecka dziennikarka oceniła, że „choć wielu ludzi najwyraźniej chce po prostu pokojowo wyrazić swój patriotyzm, to właśnie w Święto Niepodległości polityczne zawłaszczanie obchodów i polaryzację widać i słychać szczególnie wyraźnie”. W tym kontekście dodała, że prezydent Nawrocki podczas przemówienia na Placu Piłsudskiego „skierował osobiste zarzuty pod adresem ministra finansów, zarzucając mu, że doprowadza armię do ruiny cięciami wydatków”.