Prezydent Meksyku: Żadna karawana nie idzie w kierunku USA

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Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła w piątek, że żadna karawana migrantów nie przemieszcza się obecnie przez kraj w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Dzień wcześniej prezydent USA Donald Trump zagroził podwojeniem ceł na towary z Meksyku, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają grupy migrantów.

Obecnie żadna karawana nie przemieszcza się przez nasze terytorium w kierunku granicy z USA - powiedziała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum podczas piątkowej konferencji prasowej.

Wyjaśniła, że jedna grupa migrantów rozwiązała się w trakcie podróży, a większość jej uczestników wróciła już do krajów swojego pochodzenia. Druga grupa natomiast dopiero się formuje.

Meksykański Narodowy Instytut Migracji poinformował agencję Reutera, że grupa około 870 osób zebrało się w mieście Huixtla, około 60 km na zachód od południowej granicy Meksyku z Gwatemalą.

Groźby Trumpa

W czwartek prezydent USA Donald Trump zagroził podwojeniem ceł na towary z Meksyku, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają grup migrantów przed dotarciem do granicy amerykańskiej - przypomina agencja Reutera.

Groźba podwojenia ceł pojawiła się kilka miesięcy po decyzji Trumpa o nieprzedłużaniu dotychczasowej umowy handlowej między USA, Kanadą i Meksykiem.

Kolumna migrantów zmierza w stronę USA. Trump grozi Meksykowi Prezydent USA Donald Trump zagroził podwojeniem ceł na towary z Meksyku, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają grupy migrantów zmierzających w kierunku granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Grupa około 1500 migrantów wyruszyła z miasta Tapachula na…

Na co liczą migranci?

Najnowsza fala migracji, pochodząca głównie z Ameryki Środkowej, rozpoczęła się po ubiegłotygodniowych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, w których zwyciężyła Partia Demokratyczna, zdobywając przewagę w Kongresie (od stycznia).

Potencjalni migranci z Ameryki Środkowej mają nadzieję, że zwycięstwo demokratów może otworzyć im nowe możliwości legalnego pobytu i pracy w USA. Represje antyimigracyjne administracji Trumpa doprowadziły do ​​tego, że wiele osób zostało przymusowo deportowanych lub zdecydowało się opuścić kraj.