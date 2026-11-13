Prezydent Meksyku: Żadna karawana nie idzie w kierunku USA

Obecnie żadna karawana nie przemieszcza się przez nasze terytorium w kierunku granicy z USA - powiedziała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum podczas piątkowej konferencji prasowej.
Wyjaśniła, że jedna grupa migrantów rozwiązała się w trakcie podróży, a większość jej uczestników wróciła już do krajów swojego pochodzenia. Druga grupa natomiast dopiero się formuje.
Meksykański Narodowy Instytut Migracji poinformował agencję Reutera, że grupa około 870 osób zebrało się w mieście Huixtla, około 60 km na zachód od południowej granicy Meksyku z Gwatemalą.
Groźby Trumpa
W czwartek prezydent USA Donald Trump zagroził podwojeniem ceł na towary z Meksyku, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają grup migrantów przed dotarciem do granicy amerykańskiej - przypomina agencja Reutera.
Groźba podwojenia ceł pojawiła się kilka miesięcy po decyzji Trumpa o nieprzedłużaniu dotychczasowej umowy handlowej między USA, Kanadą i Meksykiem.
Na co liczą migranci?
Najnowsza fala migracji, pochodząca głównie z Ameryki Środkowej, rozpoczęła się po ubiegłotygodniowych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, w których zwyciężyła Partia Demokratyczna, zdobywając przewagę w Kongresie (od stycznia).
Potencjalni migranci z Ameryki Środkowej mają nadzieję, że zwycięstwo demokratów może otworzyć im nowe możliwości legalnego pobytu i pracy w USA. Represje antyimigracyjne administracji Trumpa doprowadziły do tego, że wiele osób zostało przymusowo deportowanych lub zdecydowało się opuścić kraj.