Prezydent Iranu przemawiał w ONZ. Delegacja USA opuściła salę

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Delegacja Stanów Zjednoczonych opuściła salę jeszcze przed rozpoczęciem przemówienia prezydenta Iranu Masuda Pezeshkiana podczas dorocznego zgromadzenia światowych przywódców w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Pezeszkian zadeklarował, że jego kraj nie zamierza się poddać w konflikcie z USA, choć wciąż wierzy w możliwość rozwiązania sporu na drodze dyplomatycznej.

W środę prezydent Iranu Masud Pezeszkian podczas swojego przemówienia w ONZ stanowczo zadeklarował, że Teheran nigdy nie podda się naciskom Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie podkreślił, że Iran wciąż wierzy w siłę dyplomacji. Słowa te padły zaledwie dzień po tym, jak prezydent Donald Trump zagroził podczas tego samego forum „unicestwieniem” Iranu, jeśli Teheran nie zmieni swojego postępowania.

Wystąpienie irańskiego prezydenta spotkało się z demonstracyjną reakcją delegacji Stanów Zjednoczonych, która opuściła salę tuż przed jego przemówieniem. Amerykańska misja przy ONZ nie udzieliła komentarza w tej sprawie.

Oba wystąpienia zamknęły pierwszą od miesięcy rundę pośrednich rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które – jak się wydaje – nie przyniosły przełomu w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Iran broni swoich działań i grozi sąsiadom

W swoim wystąpieniu Pezeszkian bronił irańskich działań militarnych, nazywając je wyłącznie obronnymi. Zapewnił także, że Iran nie dąży do zdobycia broni jądrowej. Z kolei w odpowiedzi na nowe amerykańskie sankcje, które mają uniemożliwić irańskim samolotom cywilnym loty na całym świecie, Teheran zagroził swoim sąsiadom. Jeśli kraje regionu zdecydują się przestrzegać tych sankcji, Iran zapowiedział działania, które mogą sparaliżować funkcjonowanie ich lotnisk.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, Mohsen Rezaei, w rozmowie z państwową telewizją ostrzegł, że Iran uniemożliwi pracę portów lotniczych w krajach, które zablokują irańskie loty. Waszyngton zapowiedział natomiast wprowadzenie tzw. sankcji wtórnych wobec każdego państwa, które dopuści do lądowania irańskich samolotów.

Tajne rozmowy i twarde warunki

Doroczne zgromadzenie ONZ stało się okazją do pierwszych od miesięcy pośrednich rozmów między przedstawicielami Iranu i USA. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oraz amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner prowadzili negocjacje za pośrednictwem mediatorów. Prezydent Trump po swoim przemówieniu wyraził optymizm, twierdząc, że rozmowy były „bardzo produktywne” i że „jest duży impet do zawarcia porozumienia”.

Teheran potwierdził, że kontaktował się z Waszyngtonem za pośrednictwem mediatora z Kataru, przekazując swoje warunki – w tym zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach oraz zaprzestanie amerykańskich „aktów agresji”. Mimo początkowych doniesień o bezpośrednim spotkaniu Aragcziego z Witkoffem, irańskie władze szybko zdementowały te informacje, podkreślając, że rozmowy nie odbyły się twarzą w twarz.

Ostry sprzeciw irańskich polityków

Dyplomatyczne otwarcie spotkało się z ostrą krytyką wśród irańskich środowisk konserwatywnych. Media powiązane z Gwardią Rewolucyjną określiły kontakty z amerykańskimi wysłannikami jako „prezent dla Trumpa”, podkreślając, że Iran już wcześniej jasno określił swoje warunki. Według źródeł, delegacja irańska otrzymała zakaz bezpośrednich spotkań z Amerykanami, wydany przez Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego, w której zasiadają osoby wyznaczone przez najwyższego przywódcę, ajatollaha Modżtabę Chameneiego. Chamenei, który objął stanowisko po śmierci ojca w pierwszym dniu wojny, nie pojawił się jeszcze publicznie.

Niektórzy dziennikarze irańscy relacjonujący wizytę w Nowym Jorku twierdzą, że część polityków uznała samą podróż do USA za zniewagę wobec pamięci zamordowanego przywódcy, Alego Chameneiego.

Zerwane porozumienie i eskalacja w cieśninie Ormuz

W czerwcu udało się wypracować tymczasowe porozumienie, które przewidywało zniesienie sankcji i odmrożenie irańskich aktywów w zamian za rozmowy na temat ograniczenia programu nuklearnego. Jednak umowa rozpadła się w ciągu kilku tygodni z powodu sporu o zasady żeglugi w cieśninie Ormuz – kluczowym szlaku dla jednej piątej światowych dostaw ropy i gazu. Iran domaga się prawa do pobierania opłat od statków korzystających z cieśniny, czemu stanowczo sprzeciwiają się Stany Zjednoczone.

Ostatni incydent w cieśninie miał miejsce, gdy brytyjska agencja bezpieczeństwa morskiego UKMTO poinformowała o ataku na statek towarowy, w wyniku, którego zginęły dwie osoby z załogi. Statek został ewakuowany, a na pokładzie wybuchł pożar.

Pomimo codziennych ataków, ruch w cieśninie Ormuz w ostatnich tygodniach wzrósł. Producenci ropy płacą przewoźnikom nawet jedną czwartą wartości ładunku za ryzyko przepłynięcia przez strefę działań wojennych z wyłączonymi transponderami, a następnie przeładunek surowca na inne statki poza strefą zagrożenia. Eksport ropy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wrócił już do poziomu sprzed wojny, a Arabia Saudyjska sprzedała 60 milionów baryłek na najbliższe dwa miesiące, które mają być dostarczone poza cieśninę, u wybrzeży Omanu.

Mimo to, szacuje się, że jedna trzecia ropy z Zatoki Perskiej nie trafia obecnie na światowe rynki. Najbardziej dotknięte są produkty rafinowane, takie jak olej napędowy, co napędza inflację, podnosi stopy procentowe i uderza w amerykańską gospodarkę oraz notowania republikanów.