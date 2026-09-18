Prezydent Iranu poleci do USA? Administracja Trumpa zdecydowała

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Delegacja Iranu będzie mogła wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku w przyszłym tygodniu. Taką decyzję podjęła administracja Donalda Trumpa – poinformował w czwartek Departament Stanu USA.

Szereg zakazów dla delegacji Iranu

Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, że „główna delegacja reżimu irańskiego” będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu, zgodnie z zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych jako kraju-gospodarza ONZ.

„Delegacja będzie objęta ograniczeniami w podróżowaniu i zakazami zakupu dóbr luksusowych oraz innych towarów, zgodnie z naszą polityką. Delegacja jest mniejsza niż w roku ubiegłym” – dodał rzecznik Departamentu Stanu.

Jak pisze agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, oznacza to, że urzędnicy, w tym prezydent Iranu Masud Pezeszkian i minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, otrzymają wizy. Pezeszkian ma przemawiać podczas debaty przywódców w Zgromadzeniu Ogólnym w środę 23 września.

W przeszłości rząd USA zabraniał irańskiej delegacji odwiedzania sklepów oraz ograniczał jej poruszanie się jedynie do podróży między siedzibą ONZ, misją Iranu przy ONZ, rezydencją ambasadora oraz lotniskiem im. Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu nie odpowiedziało na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Zgodnie z porozumieniem z 1947 roku, Stany Zjednoczone są zobowiązane do umożliwienia zagranicznym dyplomatom dostępu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Waszyngton twierdzi jednak, że może odmówić wydania wiz z powodów „bezpieczeństwa, terroryzmu i polityki zagranicznej”.

”Unicestwienie” irańskiego reżimu wciąż kołacze się w głowie Trumpa Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że zbliża się do decyzji w sprawie ponownego rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę ataków na Iran i „unicestwienia” tamtejszego reżimu. Zaznaczył, że w jego przypadku możliwy jest każdy…

Prezydent Autonomii Palestyńskiej bez wizy

Wcześniej Departament Stanu ogłosił, że podobnie jak rok wcześniej, nie wydał wiz członkom delegacji Autonomii Palestyńskiej, w tym jej prezydentowi Mahmudowi Abbasowi.

„Z powodu niewdrożenia reform – wbrew zobowiązaniom podjętym wobec Stanów Zjednoczonych – oraz działań podważających perspektywy pokoju, Stany Zjednoczone utrzymają sankcje zakazujące wydawania wiz członkom Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) oraz urzędnikom Autonomii Palestyńskiej” – przekazał Departament Stanu w środowym oświadczeniu.

W ubiegłym roku Abbas, który jest przewodniczącym OWP, wygłosił przemówienie za pomocą wideołącza.

80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 23-29 września.