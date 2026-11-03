Prezydent i pierwsza dama otrzymają nowe paszporty. Lista pasażerów w sieci

RMF24

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Korea Południowa pilnie wymieni paszporty 168 osób, w tym prezydenta Li Dze Mjunga. Powodem jest wyciek danych uczestników czerwcowej podróży głowy państwa do Europy.

Lista pasażerów dostępna

O wycieku poinformowała w poniedziałek stacja KBS. Jak ujawnił nadawca, plik zatytułowany „Lista pasażerów (Republika Korei-Belgia)” został opublikowany w sieci na początku czerwca i był dostępny przez wiele miesięcy.

Zawierał on nazwiska, stanowiska, daty urodzenia oraz szczegółowe dane paszportowe uczestników delegacji podróżującej w czerwcu do Belgii, Włoch i Francji. Na liście, poza głową państwa i pierwszą damą, znaleźli się pracownicy kancelarii, dyplomaci, ochroniarze oraz dziennikarze.

„Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i prowadzimy dogłębne dochodzenie z różnych perspektyw, w tym w zakresie okoliczności wycieku” – przekazał przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych cytowany przez agencję Yonhap.

Jak podał we wtorek dziennik „The Korea Times”, resort dyplomacji podjął już kroki w celu wydania nowych dokumentów podróży wszystkim poszkodowanym.

Setki ciężarówek przekraczają nowy most graniczny. Są zdjęcia satelitarne Setki ciężarówek zaobserwowano w punkcie celnym przy nowym moście łączącym Koreę Płn. z Chinami – przekazał dziennik „Seoul Economic”, powołując się na władze Korei Płd. Zdaniem Seulu niedawna wizyta Kim Dzong Una w ChRL mogła mieć charakter…

Stawiają na wyciek danych

Południowokoreańskie władze na obecnym etapie traktują zdarzenie jako wyciek danych, a nie incydent hakerski. W mediach pojawiają się spekulacje, że w sprawę mogły być zamieszane osoby trzecie z zewnątrz, jednak śledczy nie ustalili dotąd dokładnych okoliczności wycieku ani nie zidentyfikowali odpowiedzialnych za niego osób.

W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzona jest kontrola techniczna komputerów oraz kont e-mailowych wykorzystywanych podczas przygotowań do czerwcowej wizyty.