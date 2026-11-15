Prezydent atakuje „piłą łańcuchową” i ogłasza: Idę po reelekcję

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Javier Milei ogłosił, że zamierza walczyć o kolejną kadencję. Prezydent Argentyny od 2023 roku prowadzi w kraju politykę radykalnych cięć budżetowych, znaną jako „piła łańcuchowa”.

Milei: Mamy rzeczy do zrobienia

W przemówieniu z okazji otwarcia wystawy w Różowym Domu, czyli siedzibie argentyńskiego rządu, Milei wymieniał wprowadzone przez siebie reformy gospodarcze i zapowiedział dalsze obniżanie podatków.

Oświadczył, że jego celem jest, aby Argentyna do 2031 roku prowadziła wymianę handlową z „90 proc. świata”.

Mamy rzeczy do zrobienia, by znów uczynić Argentynę wielką – powiedział prawicowy polityk, nawiązując do sloganu swojego ideologicznego sojusznika, prezydenta USA Donalda Trumpa. Dla tych, którzy wątpią, czy idę po reelekcję: tak, idę po reelekcję – podkreślił.

Leon XIV w ojczyźnie Franciszka. „Pokazał pazury” Papież Leon XIV przyleciał w niedzielę do Argentyny – ojczyzny swojego poprzednika, Franciszka. W obecności prezydenta tego kraju Javiera Mileia stwierdził m.in., że ten, kto sprawuje władzę, ma „obowiązek działać roztropnie”.

Terapia szokowa w Argentynie

Od objęcia władzy w 2023 roku Milei wprowadza w życie gospodarczą terapię szokową, starając się wyciągnąć kraj z głębokiego kryzysu finansowego. Polityka „cięcia piłą łańcuchową” wydatków publicznych pozwoliła znacznie zmniejszyć inflację i wypracować nadwyżkę budżetową, ale spadły realne wynagrodzenia i zlikwidowanych zostało tysiące miejsc pracy.

Milei ograniczył wpływy potężnych dotąd związków zawodowych oraz organizacji społecznych, które wcześniej pośredniczyły w dystrybucji rządowej pomocy socjalnej. Drastyczne reformy wywołały jednak kryzys w kwestii zapomóg dla osób z niepełnosprawnościami, a wiele z nich utraciło zasiłki. Polityka rządu wywołuje też regularne protesty środowisk lewicowych i akademickich.

Posiłki z Argentyny dotarły. Milei przed wyborami nazwał premiera „dyktatorem” i „złodziejem” Prezydent Argentyny Javier Milei przyleciał do Hiszpanii, by przed nadchodzącymi wyborami udzielić poparcia partiom prawicowym. W Madrycie podczas Milei w dosadnych słowach wytłumaczył dlaczego nie zamierza spotykać się z hiszpańskim premierem.…

Prezydent przedstawia się jako obrońca tradycyjnych wartości zachodnich i znany jest z niewybrednych komentarzy pod adresem ideologicznych przeciwników. Lewicowego prezydenta Brazylii Luiza Inacio Lulę da Silvę nazywał „komunistycznym dyktatorem”, a socjalistycznego premiera Hiszpanii Pedro Sancheza – „dyktatorem”, „skorumpowanym politykiem” i „złodziejem”.