Prezydent atakuje „piłą łańcuchową” i ogłasza: Idę po reelekcję

Milei: Mamy rzeczy do zrobienia
W przemówieniu z okazji otwarcia wystawy w Różowym Domu, czyli siedzibie argentyńskiego rządu, Milei wymieniał wprowadzone przez siebie reformy gospodarcze i zapowiedział dalsze obniżanie podatków.
Oświadczył, że jego celem jest, aby Argentyna do 2031 roku prowadziła wymianę handlową z „90 proc. świata”.
Mamy rzeczy do zrobienia, by znów uczynić Argentynę wielką – powiedział prawicowy polityk, nawiązując do sloganu swojego ideologicznego sojusznika, prezydenta USA Donalda Trumpa. Dla tych, którzy wątpią, czy idę po reelekcję: tak, idę po reelekcję – podkreślił.
Terapia szokowa w Argentynie
Od objęcia władzy w 2023 roku Milei wprowadza w życie gospodarczą terapię szokową, starając się wyciągnąć kraj z głębokiego kryzysu finansowego. Polityka „cięcia piłą łańcuchową” wydatków publicznych pozwoliła znacznie zmniejszyć inflację i wypracować nadwyżkę budżetową, ale spadły realne wynagrodzenia i zlikwidowanych zostało tysiące miejsc pracy.
Milei ograniczył wpływy potężnych dotąd związków zawodowych oraz organizacji społecznych, które wcześniej pośredniczyły w dystrybucji rządowej pomocy socjalnej. Drastyczne reformy wywołały jednak kryzys w kwestii zapomóg dla osób z niepełnosprawnościami, a wiele z nich utraciło zasiłki. Polityka rządu wywołuje też regularne protesty środowisk lewicowych i akademickich.
Prezydent przedstawia się jako obrońca tradycyjnych wartości zachodnich i znany jest z niewybrednych komentarzy pod adresem ideologicznych przeciwników. Lewicowego prezydenta Brazylii Luiza Inacio Lulę da Silvę nazywał „komunistycznym dyktatorem”, a socjalistycznego premiera Hiszpanii Pedro Sancheza – „dyktatorem”, „skorumpowanym politykiem” i „złodziejem”.