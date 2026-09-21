Presley Gerber nie żyje. Syn Cindy Crawford miał 27 lat

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W wieku 27 lat zmarł Presley Gerber - syn supermodelki Cindy Crawford i Randego Gerbera. Młody mężczyzna poszedł w ślady matki i również pracował w modelingu.

Z raportu lekarza sądowego, na który powołują się amerykańskie media wynika, że Presley Gerber zmarł w ośrodku odwykowym. Trwa wyjaśnianie przyczyn jego śmierci.

Rodzina Cindy Crawford w oświadczeniu cytowanym przez portal Deadline poprosiła o uszanowanie jej prywatności w trudnym czasie.

Presley Gerber rozpoczął karierę w modelingu w 2015 r. Występował w pokazach topowych domów mody - m.in. Moschino czy Dolce & Gabbana - oraz kampaniach takich marek jak Calvin Klein czy Celine.

Presley Gerber z rodzicami (fot. Billy Bennight/AdMedia) / PAP/EPA

Syn Cindy Crawford przyznawał się do problemów ze zdrowiem psychicznym i walki z uzależnieniem. W 2019 r. Gerber został przyłapany na jeździe pod wpływem środków odurzających i przeszedł specjalną terapię. O wpływie tych wydarzeń na całą rodzinę opowiedziała jego siostra Kaia Gerber w niedawnym wywiadzie dla magazynu „Vogue”.

Kiedy coś takiego dzieje się w rodzinie, to w pewnym sensie wszystkich sprowadza to do tego samego poziomu. Myślę, że właśnie dlatego zaczęłam postrzegać siebie jako tę łatwą w kontaktach i nigdy nie chciałam prosić o pomoc. Wydawało mi się, że dwoje dzieci wymagających opieki to zbyt wielkie obciążenie - stwierdziła córka Cindy Crawford.

Przez większość naszego życia moi rodzice byli bardzo, bardzo skryci. Teraz mamy nauczyciela, mojego brata, który mówi: „Będę bardzo ludzki wobec wszystkich” - mówiła Kaia Gerber.

Presley Gerber i jego siostra Kaia (fot. Nancy Rivera / Splash News) / East News