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Czechy i Słowacja mówią „nie” kanclerzowi Niemiec. Premierzy Andrej Babisz i Robert Fico, którzy spotkali się w Bratysławie, sprzeciwili się wezwaniu Friedricha Merza do dalszego wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Premierzy Czech i Słowacji poparli udział Europy w rozmowach na temat pokoju.

Fico: Ja to odrzucam

To, co robi kanclerz federalny, to typowy szantaż. A ja to odrzucam – powiedział Fico.

Szef niemieckiego rządu zaapelował, by wszystkie kraje członkowskie Unii sprawiedliwie uczestniczyły w finansowaniu wsparcia dla Ukrainy. Powiązał z nim postępy w negocjacjach budżetowych UE.

Słowacki premier podkreślił, że jego kraj ma takie samo prawo weta jak Merz. Czeski premier powiedział, że Merz zapomniał, że w projektowanym budżecie są już pieniądze dla Ukrainy. Nie jesteśmy w podległej sytuacji. Jesteśmy suwerenną Republiką Czeską - podkreślił.

„Nie może być tak”

Premierzy europejską pomoc dla Ukrainy powiązali z negocjacjami na temat pokoju. Ich zdaniem Europa powinna aktywnie uczestniczyć w negocjacjach.

Nie można nadal gwarantować pożyczek i nie brać w tym udziału - powiedział Babisz po spotkaniu z Ficą. Nie może być tak, że Amerykanie negocjują w naszym imieniu - dodał z kolei słowacki premier.

Zaproponował, aby negocjacje w imieniu UE prowadził Słowak, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz. Określił go jako kompetentnego i dobrego kandydata. Na plus zaliczył jego studia w Moskwie.