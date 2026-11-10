Premierzy Czech i Słowacji odrzucają „typowy szantaż” kanclerza Niemiec

Premierzy Czech i Słowacji poparli udział Europy w rozmowach na temat pokoju.
Fico: Ja to odrzucam
To, co robi kanclerz federalny, to typowy szantaż. A ja to odrzucam – powiedział Fico.
Szef niemieckiego rządu zaapelował, by wszystkie kraje członkowskie Unii sprawiedliwie uczestniczyły w finansowaniu wsparcia dla Ukrainy. Powiązał z nim postępy w negocjacjach budżetowych UE.
Słowacki premier podkreślił, że jego kraj ma takie samo prawo weta jak Merz. Czeski premier powiedział, że Merz zapomniał, że w projektowanym budżecie są już pieniądze dla Ukrainy. Nie jesteśmy w podległej sytuacji. Jesteśmy suwerenną Republiką Czeską - podkreślił.
„Nie może być tak”
Premierzy europejską pomoc dla Ukrainy powiązali z negocjacjami na temat pokoju. Ich zdaniem Europa powinna aktywnie uczestniczyć w negocjacjach.
Nie można nadal gwarantować pożyczek i nie brać w tym udziału - powiedział Babisz po spotkaniu z Ficą. Nie może być tak, że Amerykanie negocjują w naszym imieniu - dodał z kolei słowacki premier.
Zaproponował, aby negocjacje w imieniu UE prowadził Słowak, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz. Określił go jako kompetentnego i dobrego kandydata. Na plus zaliczył jego studia w Moskwie.