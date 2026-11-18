RMF24

Po 13 latach oczekiwania, licznych opóźnieniach i spekulacjach, na rynek trafia Grand Theft Auto VI – najnowsza odsłona kultowej serii gier wideo. Eksperci nie mają wątpliwości - to wydarzenie, które wpłynie nie tylko na świat rozrywki, ale i na całą gospodarkę. Już teraz analitycy przewidują rekordową falę urlopów, spadek oglądalności telewizji i kin, a także wzrost zamówień w branży gastronomicznej. Nawet amerykańskie wojsko oferuje swoim żołnierzom wolne, by mogli zagrać w długo wyczekiwaną produkcję.

Wraz z wybiciem północy ze środy na czwartek w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się prawdziwe święto dla graczy. Grand Theft Auto VI, wyprodukowane przez brytyjskie studio Rockstar, już przed premierą bije rekordy popularności. Według danych firmy Sensor Tower, wartość przedpremierowych zamówień przekroczyła 1,5 miliarda dolarów, co czyni tę grę jednym z najbardziej dochodowych tytułów w historii branży.

W nowej odsłonie serii gracze wcielą się w parę kryminalistów przemierzających fikcyjną wersję Florydy. Jednak to nie tylko świat wirtualny czeka na wielkie zmiany – skutki premiery będą odczuwalne także w realnym życiu.

Ameryka bierze wolne

Premiera GTA VI już teraz wywołuje prawdziwe zamieszanie wśród pracodawców i szkół. Według firmy UKG, zajmującej się oprogramowaniem dla pracodawców, liczba wniosków urlopowych na czwartek wzrosła aż o 20 procent w porównaniu do zwykłych dni. Dla porównania, w „czarny piątek” po Święcie Dziękczynienia ten wzrost wynosi zaledwie 9 procent.

Nie tylko pracownicy biur czy fabryk planują wolne. Wśród osób, które postanowiły wziąć urlop, znaleźli się także dziennikarze. Trump wyjechał z miasta i owszem, trochę się dzieje, ale nie będzie lepszej okazji. W końcu czekaliśmy na to 13 lat – przyznał jeden z waszyngtońskich korespondentów zagranicznych mediów. Dodał również, że nie podał swoim szefom prawdziwego powodu urlopu.

Zainteresowanie premierą gry wykorzystują także instytucje, które na co dzień nie kojarzą się z rozrywką. Jak informuje portal wojskowy Task and Purpose, amerykańskie siły lądowe umożliwiły 43 żołnierzom z jednego z batalionów 9. Brygady czterodniowy urlop w zamian za przedłużenie służby wojskowej o 2-6 lat.

Branża gastronomiczna liczy na rekordowe zyski

Według analizy firmy konsultingowej PwC, na premierze GTA VI skorzystają nie tylko gracze. Branża gastronomiczna, serwisy muzyczne, platformy społecznościowe, a nawet turystyka Florydy mogą liczyć na wzrost zainteresowania i przychodów. Restauracje i firmy cateringowe już przygotowują się na zwiększone zamówienia, spodziewając się, że gracze spędzą długie godziny przed ekranami, zamawiając jedzenie z dostawą do domu.

Nie wszyscy jednak będą świętować. Eksperci przewidują, że telewizja i kina mogą odnotować wyraźny spadek oglądalności i frekwencji. „Washington Post” zauważa, że wyniki notowane przez gry komputerowe pokazują, iż branża ta góruje już nad filmami i Hollywood. Nawet transmisje sportowe mogą być zagrożone, choć – jak podkreśla PwC – to właśnie one są najbardziej odporne na konkurencję ze strony gier wideo.

Fani i trenerzy powinni uważać na wyniki sportowe w listopadzie, bo po premierze GTA zaliczą wyraźny spadek – żartował center drużyny NBA Houston Rockets, Steven Adams.

Politycy i celebryci wśród fanów GTA VI

Premiera GTA VI budzi emocje nie tylko wśród graczy, ale także w świecie polityki. 29-letni kongresmen Maxwell Frost na platformie X pytał retorycznie: „Czy naprawdę kupię (konsolę) PS5 dla jednej gry?”. Przyznał, że kiedy wyszła poprzednia wersja gry, jego mama nie pozwalała mu w nią grać.

Wielkie oczekiwania wobec nowego tytułu ma również Hasan Piker, jeden z najbardziej wpływowych publicystów amerykańskiej lewicy, który zdobył popularność, wcielając się na wiele godzin w postać włoskiego gangstera z GTA. Ta gra będzie miała swoją własną gospodarkę – przewiduje, dodając, że „zmieni świat”. On także zaplanował „urlop od polityki”, by w pełni poświęcić się rozgrywce.

Nowa produkcja Rockstar to nie tylko rozrywka, ale także satyra na amerykańską rzeczywistość. W grze, jadąc kradzionym samochodem, gracze mogą usłyszeć w radiu programy publicystyczne parodiujące prawicowych komentatorów czy reklamy wyśmiewające brutalność amerykańskiej policji.