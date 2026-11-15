Premiera GTA VI. Gospodarki USA i Wielkiej Brytanii szykują się na ogromne straty

RMF24

Wielka premiera Grand Theft Auto VI już w czwartek. Eksperci ostrzegają, że to wydarzenie może sporo kosztować amerykańską i brytyjską gospodarkę. Miliony pracowników planują urlopy, by zagrać w jedną z najbardziej wyczekiwanych gier dekady.

Już 19 listopada na rynku pojawi się Grand Theft Auto VI – najnowsza odsłona kultowej serii od Rockstar Games. Oczekiwania są ogromne, a liczba graczy, którzy zamierzają rzucić wszystko, by zagrać w dniu premiery, przyprawia ekonomistów o zawrót głowy. Według danych firm BambooHR i BrightHR zajmujących się zarządzaniem kadrami, liczba zatwierdzonych urlopów na dzień premiery wzrosła o kilkadziesiąt procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Miliardowe straty dla gospodarek

Ekonomiści nie mają wątpliwości – GTA VI to nie tylko gra, to zjawisko społeczne, które realnie wpłynie na gospodarki. Profesor Jose Garcia Montalvo z Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie szacuje, że w dniu premiery do pracy nie przyjdzie nawet 1,5 miliona Amerykanów, czyli około 1 procent wszystkich zatrudnionych w USA. Straty dla amerykańskiej gospodarki mogą sięgnąć nawet miliarda dolarów.

W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda równie poważnie. Według firmy Uswitch aż 2,56 miliona pracowników planuje wziąć wolne, z czego blisko 890 tysięcy zamierza zgłosić fikcyjną chorobę. Łączna wartość utraconego czasu pracy to ponad 400 milionów funtów.

Sukces poprzednich części i rekordowe oczekiwania

GTA VI debiutuje aż 13 lat po premierze poprzedniej części, która sprzedała się w ponad 200 milionach egzemplarzy i przyniosła Rockstar Games ponad 9,5 miliarda dolarów przychodów. Nic dziwnego, że oczekiwania wobec nowej odsłony są ogromne – zarówno ze strony graczy, jak i… ekonomistów.