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Premier Wielkiej Brytanii dał się podejść. Myślał, że to Biały Dom

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (15:00)

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham prowadził korespondencję z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles – ujawnił w poniedziałek serwis Politico. Według Downing Street, szef brytyjskiego rządu nie wyjawił istotnych informacji.

Premier Wielkiej Brytanii dał się podejść. Myślał, że to Biały Dom
Premier Andy Burnham obserwuje sortowanie ziemniaków podczas wizyty w firmie F G Pryor & Son Ltd, na farmie Colwyn niedaleko Truro w Kornwalii (fot. James Manning/Press Association/East News) /AFP/East News
  • Brytyjski premier padł ofiarą oszustwa internetowego.
  • Andy Burnham korespondował z osobą podającą się ze szefową personelu Białego Domu.
  • Jakie sekrety mogły trafić w ręce oszustów i kto za tym stoi?
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Politico powołało się na czterech urzędników z otoczenia nowego premiera Wielkiej Brytanii. Według nich Andy Burnham wymieniał się wiadomościami z osobą podającą się za Suzie Wiles, jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta USA Donalda Trumpa, ale w pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał wymianę.

Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. 

Politico pisze, iż źródło zaznajomione ze sprawą przekazało, że wymiana wiadomości nie stanowiła zagrożenia i sprowadzała się do wysłania „kilku pozbawionych znaczenia wiadomości”.

Zhakowany telefon Wiles?

Według serwisu ambasada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie była na tyle zaniepokojona tym zdarzeniem, że powiadomiła Biały Dom. W brytyjskim rządzie pojawiły się bowiem obawy, że telefon Wiles mógł zostać zhakowany.

W zeszłym roku dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że Suzie Wiles przekazała współpracownikom, że ktoś włamał się do jej telefonu.

Rozmowy z oszustami

W 2022 roku, kilka tygodni po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, ofiarą podobnego oszustwa padli ówcześni ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Ben Wallace i Priti Patel, którzy - jak się okazało - rozmawiali z Rosjanami podszywającymi się pod ukraińskich polityków.

W 2024 roku szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron rozmawiał z kolei krótko z osobą podszywającą się pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę.

Burnham został premierem Wielkiej Brytanii 20 lipca.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wielka Brytania
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