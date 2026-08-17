Premier Wielkiej Brytanii dał się podejść. Myślał, że to Biały Dom

RMF24

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham prowadził korespondencję z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles – ujawnił w poniedziałek serwis Politico. Według Downing Street, szef brytyjskiego rządu nie wyjawił istotnych informacji.

Premier Andy Burnham obserwuje sortowanie ziemniaków podczas wizyty w firmie F G Pryor & Son Ltd, na farmie Colwyn niedaleko Truro w Kornwalii (fot. James Manning/Press Association/East News)

Premier Andy Burnham obserwuje sortowanie ziemniaków podczas wizyty w firmie F G Pryor & Son Ltd, na farmie Colwyn niedaleko Truro w Kornwalii (fot. James Manning/Press Association/East News) / AFP/East News

Politico powołało się na czterech urzędników z otoczenia nowego premiera Wielkiej Brytanii. Według nich Andy Burnham wymieniał się wiadomościami z osobą podającą się za Suzie Wiles, jedną z najbliższych współpracowniczek prezydenta USA Donalda Trumpa, ale w pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał wymianę.

Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.

Politico pisze, iż źródło zaznajomione ze sprawą przekazało, że wymiana wiadomości nie stanowiła zagrożenia i sprowadzała się do wysłania „kilku pozbawionych znaczenia wiadomości”.

Zhakowany telefon Wiles?

Według serwisu ambasada Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie była na tyle zaniepokojona tym zdarzeniem, że powiadomiła Biały Dom. W brytyjskim rządzie pojawiły się bowiem obawy, że telefon Wiles mógł zostać zhakowany.

W zeszłym roku dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że Suzie Wiles przekazała współpracownikom, że ktoś włamał się do jej telefonu.

Rozmowy z oszustami

W 2022 roku, kilka tygodni po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, ofiarą podobnego oszustwa padli ówcześni ministrowie obrony i spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, Ben Wallace i Priti Patel, którzy - jak się okazało - rozmawiali z Rosjanami podszywającymi się pod ukraińskich polityków.

W 2024 roku szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron rozmawiał z kolei krótko z osobą podszywającą się pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę.

Burnham został premierem Wielkiej Brytanii 20 lipca.