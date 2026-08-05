Pracowali w polu, gdy nadeszła burza. Nie żyje 14 osób

Stan Jharkhand na wschodzie Indii został dotknięty tragicznymi skutkami burz monsunowych. We wtorek co najmniej 14 osób straciło życie w wyniku uderzeń piorunów, jak poinformowała lokalna policja. Zjawiska te są powiązane z intensywnymi opadami deszczu, które w innych częściach kraju wywołały powodzie i osuwiska.

Najgorętsze miasto świata. Średnia temperatura wynosi tutaj 48,2 st. C Temperatury sięgające niemal 50 st. C, brak prądu, przepełnione szpitale i walka o każdą kroplę wody – tak wygląda codzienność mieszkańców indyjskiego miasta Banda, które w tym roku wielokrotnie uznawane było za najgorętsze miejsce na Ziemi. Skutki…

Ofiary wśród pracowników rolnych

Policja przekazała, że większość ofiar stanowili robotnicy rolni pracujący na otwartych polach. W Indiach ponad 65 procent ludności mieszka na wsiach, co sprawia, że wiele osób jest szczególnie narażonych na skutki gwałtownych zjawisk pogodowych.

Gwałtowny wzrost liczby wyładowań atmosferycznych

Według danych portalu ekologicznego Down to Earth, liczba wyładowań atmosferycznych w Indiach wzrosła o 400 procent w latach 2019–2025. Obecnie uderzenia piorunów odnotowywane są niemal przez cały rok, co znacząco zwiększa zagrożenie dla mieszkańców kraju.

Pioruny – poważne zagrożenie dla mieszkańców Indii

W Indiach pioruny zabijają rocznie około 2 tysiące osób. Oficjalne dane wskazują, że w latach 1967–2019 w wyniku uderzeń piorunów zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. Stanowi to ponad jedną trzecią wszystkich ofiar śmiertelnych katastrof naturalnych w tym kraju.

W 2025 roku w stanie Jharkhand odnotowano ponad 200 zgonów spowodowanych przez „pioruny towarzyszące burzom” – poinformował Indyjski Departament Meteorologiczny. Dane te potwierdzają, że region ten jest szczególnie narażony na skutki gwałtownych zjawisk pogodowych.

Miliony wyładowań atmosferycznych rocznie

Badanie przeprowadzone przez organizację Climate Resilient Observing Systems Promotion Council wykazało, że między kwietniem 2020 a marcem 2021 roku w Indiach odnotowano ponad 18 milionów uderzeń piorunów. Oznacza to wzrost o 34 procent w porównaniu do wcześniejszych lat.

Indyjskie służby meteorologiczne zapowiadają, że w najbliższych dniach kraj czekają kolejne obfite opady deszczu. Sytuacja pogodowa pozostaje więc niepewna, a mieszkańcy muszą zachować szczególną ostrożność.