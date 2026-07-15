Prace ekshumacyjne na Wołyniu. Badacze podjęli szczątki z pojedynczego grobu

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Są pierwsze efekty prowadzonych od wtorku prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim na Wołyniu – ustaliła dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert. Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu zostały w środę podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia 1943 roku wymordowano ponad 1050 osób.

Prace prowadzone są w Woli Ostrowieckiej - w nieistniejącym już, dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma wymiary ok. 6,5 m na 2,5 m. Badacze szacują, że mogą w niej być szczątki od kilkudziesięciu do stu osób.

Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego, prawdopodobnie największego „dołu śmierci”, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku – powiedział RMF FM ks. Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.

Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później prace przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam badacze będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.