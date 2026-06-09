Wizz Air wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, dla których uciążliwością jest przymusowe odcięcie od internetu w czasie lotów. Już w przyszłym roku pasażerowie tej linii nie będą musieli przełączać swoich komórek na tryb samolotowy.

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Wizz Air zapowiada, że w 2027 r. wszystkie maszyny tej linii będą umożliwiały pasażerom dostęp do internetu dzięki technologii Starlink. Podkreśla, że to pionierski krok w segmencie europejskich tanich linii.

"Przez lata wysokiej jakości łączność na pokładzie była traktowana jako luksusowy dodatek dostępny wyłącznie dla pasażerów z biletami klasy premium. Wizz Air zmienia tę sytuację, wybierając firmę Starlink, aby wprowadzić najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie łączności lotniczej do segmentu tanich linii lotniczych" - podkreślono w komunikacie.

Wizz Air chce umożliwić pasażerom korzystanie z internetu w czasie lotów / Materiały prasowe

Nasi klienci nie powinni być zmuszeni do wyboru między przystępnymi cenami a niezawodnym internetem na pokładzie, który pozwala im pozostać w kontakcie z bliskimi, pracą i najważniejszymi chwilami. Jesteśmy dumni, że możemy przewodzić tej zmianie - ogłosił Ian Malin, dyrektor ds. handlowych Wizz Air.

Linia lotnicza zapewnia, że internet dostępny dzięki Starlinkom będzie szybki i niezawodny. Pasażerowie będą mogli z niego korzystać na każdym etapie lotu i na każdej trasie. Oznacza to możliwość korzystania z mediów społecznościowych, serwisów streamingowych czy odpisywania na maile w czasie podróży.