Pożary trawią Hiszpanię. Czy podróż do tego kraju jest bezpieczna?

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Rekordowa fala upałów sprawiła, że w wielu regionach Hiszpanii szaleją niszczycielskie pożary lasów. Chociaż ogień omija główne metropolie, gęsty dym i popiół drastycznie pogarszają jakość powietrza. W walce z żywiołem Hiszpanom pomogą polscy strażacy z grup modułowych GFFF, którzy właśnie wylecieli na misję do ogarniętej pożarami Kastylii-La Manchy. Czy w związku z zagrożeniem pożarowym podróż do tego kraju jest bezpieczna?

Latem w Hiszpanii pożary lasów są powszechne, ale przedłużająca się fala upałów w Europie w tym roku zaostrzyła ten problem. W całym kraju doszło do kilku poważnych incydentów, m.in. w regionach León, Zamora, Toledo, Kordoba i Huelva. Chociaż pożary nie dotknęły bezpośrednio dużych miast, pogorszenie jakości powietrza skłoniło władze lokalne do apelu o pozostanie w domach.

Gdzie szaleją pożary?

Największe pożary lasów skoncentrowały się w centrum kraju, na zachodnich obrzeżach Madrytu, Ávila oraz północnej części Toledo. Dotknęły one głównie górskie miejscowości na zachód od stolicy. Na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na sam Madryt, ale te na zachodzie kraju spychały w jego kierunku gęsty dym.

Pożary wybuchły również we wschodniej Hiszpanii, wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, w prowincjach Walencja i Castellón. Podobnie jak w Madrycie, chociaż pożar nie dotarł do centrum Walencji, jakość powietrza uległa znacznemu pogorszeniu z powodu dymu i opadającego popiołu.

Polscy strażacy ruszyli z pomocą

W związku z pożarami, które nie ustępują, na pomoc w walce z ogniem do Hiszpanii zostali wysłani polscy strażacy. 35 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wyleciało dziś z krakowskiego lotniska.

Przez cały sierpień pełnić będą służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Kastylia-La Mancha, w dwóch różnych miejscach oddalonych od siebie o około 180 km - w stolicy regionu Toledo i miejscowości Cuenca.

W miejscu, gdzie Polacy będą stacjonować, był już wcześniej dowódca strażaków mł. bryg. Jakub Siczek. Jak poinformował, jest to trudny teren, a temperatury osiągają nawet 40 stopni Celsjusza. Polacy będą umieszczeni w dwóch bazach. 35-osobowa grupa zostanie podzielona na zespół Alpha i zespół Bravo.

Codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują (hiszpańscy) strażacy. Razem z nimi, w ramię w ramię, (…) będziemy udawać się na miejsce działań – opowiadał podczas konferencji prasowej w sobotę.

Jak przypomniał, Hiszpanie byli w Polsce na ćwiczeniach w zeszłym miesiącu i „zrozumieli, że mogą na nas liczyć”. Bardzo możliwe, że dostaniemy rejon tylko dla nas do działań – powiedział Siczek.

Wysłanie polskich strażaków jest odpowiedzią naszego kraju na formalną prośbę Hiszpanii. Polska zaproponowała wysłanie funkcjonariuszy należących do modułów GFFF (Ground Forest Fire Fighting). Są one przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi, w trudno dostępnym terenie, bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z tych grup korzystają przede wszystkim z narzędzi ręcznych, którymi można gasić pożar bez użycia wody. Współpracują m.in. ze śmigłowcami i samolotami gaśniczymi – te zrzucają im wodę do dogaszania pożarów.

Czy podróżowanie do Hiszpanii jest bezpieczne?

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odradza wyjazdów do Hiszpanii, nawet w rejony, w których występują pożary. Ogólny poziom ostrzeżenia dla tego kraju wynosi 1, co oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.

Jak jednak informuje MSZ, choć sytuacja w Madrycie, Ávili i Toledo została ustabilizowana, to nadal prowadzone są działania związane z dogaszaniem i chłodzeniem pogorzelisk w celu uniknięcia ponownego rozprzestrzenienia się ognia. Niektóre lokalne drogi pozostają zamknięte.

„Jednocześnie ostrzegamy przed kolejną falą upałów, zwłaszcza w dolinie Ebro, gdzie temperatura może przekroczyć 42 st. C. Wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza będą sprzyjać utrzymywaniu się bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego” – podkreślono w komunikacie.

Resort apeluje o „śledzenie komunikatów lokalnych władz i Krajowej Agencji Meteorologicznej oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży”.