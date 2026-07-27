Pożary pustoszą Hiszpanię. Masowe ewakuacje, rozszerzono stan wyjątkowy

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Co najmniej 175 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub zostało zobowiązanych do pozostania w nich z powodu szalejących pożarów lasów i nieużytków rolnych w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionach Madrytu, Kastylii-La Manchy oraz Walencji.

Rano hiszpańska obrona cywilna poinformowała, że pożary dotknęły już mieszkańców 65 gmin. Największe ogniska ognia są w okolicach Madrytu oraz na terenach leśnych i łąkach w prowincjach Avila i Toledo. Tam ogień strawił już ponad 80 tysięcy hektarów.

Pożar koło Bexti, zdj.Manuel Bruque / PAP/EPA

Walka z żywiołem na wschodzie kraju

Niepokojące wieści napływają także z Walencji. Szczególnie trudna sytuacja panuje w gminie Vall d’Uixo, gdzie ogień rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. W wyniku zatrucia dymem poszkodowanych zostało co najmniej 19 osób. Do poniedziałkowego poranka ewakuowano tam ponad 16 tysięcy mieszkańców. Większość z nich znalazła schronienie w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej oraz budynkach należących do Kościoła katolickiego.

Ludzie znaleźli schronienie m.in. w szkołach, zdj. Mariscal / PAP/EPA

Stan wyjątkowy ogłaszany w kolejnych regionach

W związku z dramatyczną sytuacją rząd Hiszpanii podjął decyzję o rozszerzeniu stanu wyjątkowego na kolejne regiony. W sobotę objęto nim również prowincję Toledo, która leży na południe od Madrytu. Dotychczas stan wyjątkowy obowiązywał już w regionie Madrytu oraz w prowincji Avila. Dowództwo nad akcją ratunkową przejęły wojskowe jednostki ratunkowe.

Zniszczenia w prowincji Avila, zdj. Raul Sanchidrian / PAP/EPA

Trudne warunki walki z ogniem

Według hiszpańskiej obrony cywilnej, akcję gaśniczą utrudniają wyjątkowo trudne warunki pogodowe – wysoka temperatura, duże wysuszenie podłoża oraz porywisty wiatr, który przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia.