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Pożary pustoszą Hiszpanię. Masowe ewakuacje, rozszerzono stan wyjątkowy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (05:09)

Co najmniej 175 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub zostało zobowiązanych do pozostania w nich z powodu szalejących pożarów lasów i nieużytków rolnych w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionach Madrytu, Kastylii-La Manchy oraz Walencji.

Pożary pustoszą Hiszpanię. Masowe ewakuacje, rozszerzono stan wyjątkowy
Zniszczenia w Pelayos de la Presa, 65 km pod Madrytem, zdj. OSCAR DEL POZO /AFP/East News
  • W Hiszpanii co najmniej 175 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy lub pozostać w nich z powodu rozprzestrzeniających się pożarów lasów i nieużytków.
  • Pożary dotknęły 65 gmin, z największymi ogniskami w okolicach Madrytu oraz prowincjach Avila i Toledo.
  • Rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na kolejne regiony.
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Rano hiszpańska obrona cywilna poinformowała, że pożary dotknęły już mieszkańców 65 gmin. Największe ogniska ognia są w okolicach Madrytu oraz na terenach leśnych i łąkach w prowincjach Avila i Toledo. Tam ogień strawił już ponad 80 tysięcy hektarów.

 

Walka z żywiołem na wschodzie kraju

Niepokojące wieści napływają także z Walencji. Szczególnie trudna sytuacja panuje w gminie Vall d’Uixo, gdzie ogień rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko. W wyniku zatrucia dymem poszkodowanych zostało co najmniej 19 osób. Do poniedziałkowego poranka ewakuowano tam ponad 16 tysięcy mieszkańców. Większość z nich znalazła schronienie w szkołach, ośrodkach pomocy społecznej oraz budynkach należących do Kościoła katolickiego.

 

Stan wyjątkowy ogłaszany w kolejnych regionach

W związku z dramatyczną sytuacją rząd Hiszpanii podjął decyzję o rozszerzeniu stanu wyjątkowego na kolejne regiony. W sobotę objęto nim również prowincję Toledo, która leży na południe od Madrytu. Dotychczas stan wyjątkowy obowiązywał już w regionie Madrytu oraz w prowincji Avila. Dowództwo nad akcją ratunkową przejęły wojskowe jednostki ratunkowe.

 

Trudne warunki walki z ogniem

Według hiszpańskiej obrony cywilnej, akcję gaśniczą utrudniają wyjątkowo trudne warunki pogodowe – wysoka temperatura, duże wysuszenie podłoża oraz porywisty wiatr, który przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Hiszpania pożary

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