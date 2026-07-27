Pożaru w Żyrondzie nie udało się opanować. „Wytwarza własny wiatr”

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Ogień w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji wciąż nie został opanowany. „Ten bezprecedensowy pożar nie rozwija się według znanej logiki, wytwarza własny wiatr i zmusza do tego, by wciąż się do niego dostosowywać” - powiedziała szefowa prefektury Żyrondy Sophie Brocas.

Pożar w Żyrondzie zniszczył dotąd 42 tysiące hektarów terenu. Z miejscowości na zachód od Bordeaux ewakuowano prewencyjnie około 220 tys. osób.

„Ten pożar nie rozwija się według znanej logiki”

Szefowa prefektury Żyrondy, Sophie Brocas poinformowała w komunikacie po południu w poniedziałek, że choć w nocy pożar nie rozprzestrzenił się, to „sytuacja pozostaje niekorzystna”. Jak dodała, w poniedziałek pogoda jest bardziej sprzyjająca niż wcześniej i strażacy walczący z ogniem koncentrują się na tłumieniu pożaru na jego skrajach i wycinaniu pasów roślinności, by ograniczyć ogień.

Sytuacja wciąż jest kryzysowa, trzeba zachować czujność - zaapelowała. Podkreśliła, że ogień nie został opanowany i wciąż jest „wyjątkowo niebezpieczny”.

Ten bezprecedensowy pożar nie rozwija się według znanej logiki, wytwarza własny wiatr i zmusza do tego, by wciąż się (do niego) dostosowywać - powiedziała Brocas.

Do tej pory rannych zostało 80 strażaków. Większość z nich odniosła lekkie obrażenia.

Pożar we Francji. Fot. SOPHIE GARCIA / PAP/EPA

Możliwe kolejne ewakuacje

Wcześniej w poniedziałek szef MSW Francji Laurent Nunez ocenił, że pożar został ustabilizowany, ale nie opanowany. Jego wypowiedzi opublikowano po spotkaniu rządu z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona.

Prezydent i szef MSW pojechali w poniedziałkowe popołudnie do Żyrondy.

Minister Nunez powiedział, że w razie rozszerzania się pożaru może zapaść decyzja o kolejnej prewencyjnej ewakuacji ludności. Jednak - jak dodał - na razie nie ma takiej decyzji.