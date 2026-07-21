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Pożar zagroził lotnisku we Francji. Dwóch strażaków nie żyje

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (18:47)

W pobliżu lotniska Bordeaux-Mérignac w południowo-zachodniej Francji wybuchł ogromny pożar, który sparaliżował pracę portu. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków.

Pożar zagroził lotnisku we Francji. Dwóch strażaków nie żyje
Pożar w pobliżu lotniska Bordeaux-Mérignac. Fot. ROMAIN PERROCHEAU /AFP/East News

Pożar wybuchł około godziny 14:30  w pobliżu parkingu lotniska Bordeaux-Mérignac. Ogień ogarnął łąkę i zagroził  pobliskiemu lasowi sosnowemu.

Jak informują lokalne media, bardzo szybko w niebo wzbił się gęsty kłąb dymu, widoczny z wielu kilometrów w rejonie aglomeracji Bordeaux.

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Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszaru objętego ogniem i pasa startowego, konieczne były zmiany w pracy lotniska. Starty zostały tymczasowo wstrzymane, natomiast przyloty samolotów były nadal obsługiwane. Zamknięto również kilka dróg prowadzących do lotniska, aby umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej - poinformował lokalny serwis Bouger à Bordeaux.

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W akcji gaśniczej strażacy korzystają ze śmigłowca, a także samolotu Dash, który wykonuje zrzuty wody.

Śmierć francuskich strażaków

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez poinformował o śmierci  dwóch strażaków, którzy zginęli podczas gaszenia pożaru budynku w Mérignac.

Departament Żyronda, na terenie którego znajduje się lotnisko Bordeaux-Mérignac, został objęty dzisiaj czerwonym alarmem z powodu pożarów lasów. W regionie obowiązują obostrzenia, m.in. zakaz używanie silników w godz. 14-22.  Jak podaje „Le Figaro”, w tych godzinach zawieszone są również imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne. W całym departamencie obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków.

Źródło: RMF24
Tagi: Francja pożar Bordeaux

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