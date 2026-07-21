Pożar zagroził lotnisku we Francji. Dwóch strażaków nie żyje

RMF24

W pobliżu lotniska Bordeaux-Mérignac w południowo-zachodniej Francji wybuchł ogromny pożar, który sparaliżował pracę portu. W akcji gaśniczej zginęło dwóch strażaków.

Pożar wybuchł około godziny 14:30 w pobliżu parkingu lotniska Bordeaux-Mérignac. Ogień ogarnął łąkę i zagroził pobliskiemu lasowi sosnowemu.

Jak informują lokalne media, bardzo szybko w niebo wzbił się gęsty kłąb dymu, widoczny z wielu kilometrów w rejonie aglomeracji Bordeaux.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszaru objętego ogniem i pasa startowego, konieczne były zmiany w pracy lotniska. Starty zostały tymczasowo wstrzymane, natomiast przyloty samolotów były nadal obsługiwane. Zamknięto również kilka dróg prowadzących do lotniska, aby umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej - poinformował lokalny serwis Bouger à Bordeaux.

W akcji gaśniczej strażacy korzystają ze śmigłowca, a także samolotu Dash, który wykonuje zrzuty wody.

Śmierć francuskich strażaków

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez poinformował o śmierci dwóch strażaków, którzy zginęli podczas gaszenia pożaru budynku w Mérignac.

Departament Żyronda, na terenie którego znajduje się lotnisko Bordeaux-Mérignac, został objęty dzisiaj czerwonym alarmem z powodu pożarów lasów. W regionie obowiązują obostrzenia, m.in. zakaz używanie silników w godz. 14-22. Jak podaje „Le Figaro”, w tych godzinach zawieszone są również imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne. W całym departamencie obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków.