Pożar wybuchł w metrze. 39 osób trafiło do szpitala

RMF24

W poniedziałek w barcelońskim metrze doszło do pożaru. Konieczna była ewakuacja ponad 120 osób. 39 z nich trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem – podaje portal eldiario.es.

Do pożaru doszło między stacjami linii L1 Glories i Clot we wschodniej części Barcelony około godz. 18. Awaria infrastruktury spowodowała intensywne zadymienie i unieruchomiła pociąg w tunelu między tymi dwiema stacjami.



Niektórzy pasażerowie nie czekali na przybycie służb ratowniczych, otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel; wdychanie dymu spowodowało u nich problemy z oddychaniem – podała „La Vanguardia”. Po przybyciu służb obie stacje zostały ewakuowane, na miejscu pojawiło się 19 karetek pogotowia. W sumie udzielono pomocy ponad 120 osobom, a 39 z nich zostało przewiezionych do szpitali z powodu zatrucia dymem.

Ruch na linii L1 był wstrzymany. Uruchomiono komunikację zastępczą. W sumie do służb wpłynęły 102 zgłoszenia dotyczące pożaru.

Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie.