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Pożar wybuchł w metrze. 39 osób trafiło do szpitala

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (06:49)

W poniedziałek w barcelońskim metrze doszło do pożaru. Konieczna była ewakuacja ponad 120 osób. 39 z nich trafiło do szpitala z powodu zatrucia dymem – podaje portal eldiario.es.

Pożar wybuchł w metrze. 39 osób trafiło do szpitala
(autorzy zdjęć: fotogurmespb/sucrenoticiasec) /Shutterstock

Do pożaru doszło między stacjami linii L1 Glories i Clot we wschodniej części Barcelony około godz. 18. Awaria infrastruktury spowodowała intensywne zadymienie i unieruchomiła pociąg w tunelu między tymi dwiema stacjami.
 

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Niektórzy pasażerowie nie czekali na przybycie służb ratowniczych, otworzyli drzwi wagonów i próbowali wydostać się przez tunel; wdychanie dymu spowodowało u nich problemy z oddychaniem – podała „La Vanguardia”. Po przybyciu służb obie stacje zostały ewakuowane, na miejscu pojawiło się 19 karetek pogotowia. W sumie udzielono pomocy ponad 120 osobom, a 39 z nich zostało przewiezionych do szpitali z powodu zatrucia dymem.

Ruch na linii L1 był wstrzymany. Uruchomiono komunikację zastępczą. W sumie do służb wpłynęły 102 zgłoszenia dotyczące pożaru. 

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Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zwarcie.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar

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