Pożar nad jeziorem Garda. Ewakuacja, "przerażające sceny”

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Nad malowniczym jeziorem Garda na północy Włoch przez ostatnie godziny szalał ogromny pożar. Strażacy długo walczyli z ogniem, który trawił duży kompleks leśny powyżej brzegu jeziora. Użyto samolotów gaśniczych i śmigłowców. Jak informuje „Kronen Zeitung”, hotel, a także kilka domów wakacyjnych musiało zostać ewakuowanych.

Ogromny pożar w pobliżu jeziora Garda

Daniele Bonassi, burmistrz gminy Tignale leżącej nad jeziorem Garda, powiedział włoskiemu dziennikowi „Giornale di Brescia”, że były to „przerażające sceny”, opisując, że wokół kościoła górującego nad jeziorem - od strony lasu - drzewa i zarośla zostały pochłonięte przez ogień.

Ogień zabarwił niebo na czerwono i utworzył rozległy front pożaru, rozdmuchiwany przez wiatr wiejący znad jeziora w kierunku gór – dodał Bonassi.

W piątek wieczorem zarządzono ewakuację co najmniej pięciu obiektów noclegowych dla turystów, w tym hotelu Residence Panorama La Forca.

W sobotę alarm odwołano

Według lokalnych mediów w bezpieczne miejsce ewakuowano łącznie ponad 200 osób. Dzisiaj ogłoszono, że akcja gaśnicza się już zakończyła. Wszyscy ewakuowani mogli wrócić do swoich domów i domków letniskowych.

Fala upałów we Włoszech trwa. Kraj od tygodni zmaga się z ekstremalnymi upałami i suszą. Według prognoz wysokie temperatury mają się utrzymać do połowy sierpnia.