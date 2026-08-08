Pożar nad jeziorem Garda. Ewakuacja, "przerażające sceny”

Ogromny pożar w pobliżu jeziora Garda
Daniele Bonassi, burmistrz gminy Tignale leżącej nad jeziorem Garda, powiedział włoskiemu dziennikowi „Giornale di Brescia”, że były to „przerażające sceny”, opisując, że wokół kościoła górującego nad jeziorem - od strony lasu - drzewa i zarośla zostały pochłonięte przez ogień.
Ogień zabarwił niebo na czerwono i utworzył rozległy front pożaru, rozdmuchiwany przez wiatr wiejący znad jeziora w kierunku gór – dodał Bonassi.
W piątek wieczorem zarządzono ewakuację co najmniej pięciu obiektów noclegowych dla turystów, w tym hotelu Residence Panorama La Forca.
W sobotę alarm odwołano
Według lokalnych mediów w bezpieczne miejsce ewakuowano łącznie ponad 200 osób. Dzisiaj ogłoszono, że akcja gaśnicza się już zakończyła. Wszyscy ewakuowani mogli wrócić do swoich domów i domków letniskowych.
Fala upałów we Włoszech trwa. Kraj od tygodni zmaga się z ekstremalnymi upałami i suszą. Według prognoz wysokie temperatury mają się utrzymać do połowy sierpnia.