Pożar lasu w Tatrach Wysokich. Trudna akcja służb

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Zapalił się las w rejonie Popradzkiego Stawu w słowackich Tatrach Wysokich. Ogień objął obszar o wymiarach około 50 na 100 metrów. Pożaru nie udało się dotąd zlokalizować, a działania komplikuje trudno dostępny, górski teren.

Tatry Wysokie: Groźny pożar lasu

Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. To miejsce często odwiedzane przez turystów, również z Polski.

W akcji gaśniczej uczestniczą zarówno strażacy, jak i pracownicy słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) oraz ochotnicy z okolicznych miejscowości – poinformował Park.

Pożar lasu w Tatrach Wysokich/fot. Tatranský národný park/Facebook / materiały udostępnione

Gigantyczny pożar na Pomorzu. Pilny apel do mieszkańców Wielki pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy w gm. Potęgowo w woj. pomorskim. Z ogniem walczą 33 zastępy strażaków.

Służby zaapelowały do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru.