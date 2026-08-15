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Pożar lasu w Tatrach Wysokich. Trudna akcja służb

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (16:22)

Zapalił się las w rejonie Popradzkiego Stawu w słowackich Tatrach Wysokich. Ogień objął obszar o wymiarach około 50 na 100 metrów. Pożaru nie udało się dotąd zlokalizować, a działania komplikuje trudno dostępny, górski teren.

Pożar lasu w Tatrach Wysokich. Trudna akcja służb
Pożar lasu w Tatrach Wysokich/fot. Tatranský národný park/Facebook /materiały udostępnione

Tatry Wysokie: Groźny pożar lasu

Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. To miejsce często odwiedzane przez turystów, również z Polski.

W akcji gaśniczej uczestniczą zarówno strażacy, jak i pracownicy słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) oraz ochotnicy z okolicznych miejscowości – poinformował Park.

Służby zaapelowały do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pożar Tatry Słowackie
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