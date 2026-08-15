Pożar lasu w Tatrach Wysokich. Trudna akcja służb

Tatry Wysokie: Groźny pożar lasu
Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. To miejsce często odwiedzane przez turystów, również z Polski.
W akcji gaśniczej uczestniczą zarówno strażacy, jak i pracownicy słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) oraz ochotnicy z okolicznych miejscowości – poinformował Park.
Służby zaapelowały do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru.