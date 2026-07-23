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Powodzie błyskawiczne i Gwardia Narodowa na ulicach. „Woda po prostu nie ma gdzie odpłynąć”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (07:15)

Stan klęski żywiołowej ogłoszono w Wirginii Zachodniej w USA po gwałtownych powodziach błyskawicznych. Na ulice do akcji skierowano setki żołnierzy Gwardii Narodowej. Jak przekazała agencja Associated Press, trwają poszukiwania osób, których los pozostaje nieznany.

Powodzie błyskawiczne i Gwardia Narodowa na ulicach. „Woda po prostu nie ma gdzie odpłynąć”
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W Wirginii Zachodniej ogłoszono stan klęski żywiołowej po gwałtownych powodziach błyskawicznych.
  • Spowodowały one zalanie domów, zniszczenie mostów i liczne akcje ratunkowe.
  • Do pomocy skierowano setki żołnierzy Gwardii Narodowej oraz służby ratunkowe ze śmigłowcami.
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Klęska żywiołowa w Wirginii Zachodniej. Zaangażowano żołnierzy Gwardii Narodowej

Ulewne deszcze wywołały w Wirginii Zachodniej powodzie błyskawiczne, które zalały domy i firmy. Wiele mostów zostało zniszczonych, a służby zaangażowano w akcje ratunkowe. Wciąż trwają poszukiwania osób, których los pozostaje nieznany.

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Gubernator Patrick Morrisey poinformował, że do najbardziej dotkniętych regionów na północy stanu skierowano setki żołnierzy Gwardii Narodowej. We wtorek wieczorem ogłosił stan klęski żywiołowej we wszystkich 55 hrabstwach.

W 37 minut spadło 11,4 cm deszczu

W akcjach uczestniczyły także służby ochrony zasobów naturalnych, które przeprowadziły 85 akcji ratunkowych. Do dyspozycji pozostawało 19 śmigłowców Gwardii Narodowej i policji stanowej.

Nie mamy dokładnej liczby, ale obawiamy się ofiar śmiertelnych – zaznaczył gubernator Morrisey. Zaapelował też o solidarność mieszkańców.

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To czas, by Wirginia Zachodnia zjednoczyła się i zrobiła wszystko, co możliwe (...). Będziemy potrzebować wiele pomocy w nadchodzących dniach i tygodniach. Pomóżmy tym społecznościom się odbudować – dodał.

Agencja Associated Press przekazała, że otwarto trzy schroniska, w których znalazło schronienie ponad 100 osób. Według gubernatora miejscami spadło 11,4 cm deszczu w ciągu zaledwie 37 minut, a lokalnie suma opadów sięgnęła 18 cm.

Woda po prostu nie ma gdzie odpłynąć – zauważył Morrisey.

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Błotnista woda wdarła się do sklepu

Nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych uwidoczniły zalane samochody, w tym na parkingu supermarketu Walmart w Weston, gdzie błotnista woda wdarła się do sklepu. Władze informowały o dziesiątkach akcji ratowania osób uwięzionych w zalanych pojazdach, choć część miejsc pozostawała odcięta przez wodę.

Komisarz hrabstwa Lewis Agnes Quinn Queen oceniła, że „zniszczenia w całym hrabstwie są rozległe”. Powódź doprowadziła do zamknięcia odcinków autostrad międzystanowych i wielu lokalnych tras. Burze przyszły 10 lat po powodziach w tej części stanu, w których zginęły 23 osoby.

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Źródło: RMF24/PAP

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