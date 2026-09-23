„Powiedzcie nasze imię”. Prezydent jednego z najmniejszych państw świata ogłosił zmianę nazwy kraju

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Prezydent David Adeang ogłosił podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że jego ojczyzna – dotychczas znana jako Nauru – powraca do swojej pierwotnej nazwy: Naoero. Ta decyzja to nie tylko symboliczny gest, ale także wyraz głębokiego szacunku dla dziedzictwa i tożsamości narodowej mieszkańców tej niewielkiej wyspy na Pacyfiku.

Prezydent Adeang, przemawiając do zgromadzonych liderów, podkreślił, że zmiana nazwy to nie tylko formalność, lecz przede wszystkim powrót do tradycji i języka przodków. Są momenty w życiu narodu, gdy jego ludzie są wezwani, by przypomnieć sobie, kim zawsze byli. Dla nas to właśnie taki moment – mówił. Nowa nazwa, Naoero, to oryginalne brzmienie, które przez lata było używane przez mieszkańców wyspy, zanim zostało zniekształcone przez obcokrajowców i kolonizatorów.

Symboliczne znaczenie zmiany

Choć różnica między dotychczasową a nową nazwą wydaje się niewielka, dla mieszkańców wyspy ma ona ogromne znaczenie. Zmiana pisowni i wymowy to wyraz dążenia do odzyskania własnej tożsamości i odrzucenia narzuconych przez kolonializm naleciałości.

Nie dokonujemy tej zmiany, by wymazać przeszłość. Robimy to, by ją uczcić – podkreślił prezydent Adeang. To imię niesie pamięć o naszych przodkach, naszym języku i naszej tożsamości. Było z nami od zawsze. Dziś przywracamy Naoero – dodał.

Zmiana nazwy pociąga za sobą także inne modyfikacje. Międzynarodowy kod kraju zostanie zmieniony z NRU na NRO.

Naoero na tle światowych przemian

Naoero, liczące zaledwie około 12 tysięcy mieszkańców i zajmujące powierzchnię ośmiu mil kwadratowych, jest trzecim najmniejszym krajem świata. Wyspa uzyskała niepodległość w 1968 roku, po dekadach kolonialnej dominacji Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii i Niemiec. Decyzja o powrocie do pierwotnej nazwy wpisuje się w globalny trend, w którym wiele państw decyduje się na zmianę nazw, by podkreślić swoją niezależność i odrzucić kolonialną przeszłość.

W ostatnich dekadach podobne kroki podjęły m.in. Eswatini (dawniej Suazi), Benin (dawniej Dahomej), Zimbabwe (dawniej Rodezja), Tajlandia (dawniej Syjam), Iran (dawniej Persja), Myanmar (dawniej Birma), Burkina Faso (dawniej Górna Wolta), Ghana (dawniej Złote Wybrzeże) czy Sri Lanka (dawniej Cejlon). Każda z tych zmian była wyrazem dążenia do podkreślenia własnej tożsamości i zerwania z przeszłością narzuconą przez obce mocarstwa.

Głos małej wyspy na wielkiej scenie

Podczas swojego wystąpienia prezydent Adeang nie tylko ogłosił historyczną zmianę, ale także zwrócił uwagę na wyzwania, z jakimi mierzy się jego kraj. Rosnący poziom mórz, problemy gospodarcze oraz potrzeba szacunku na arenie międzynarodowej to kwestie, które nieustannie towarzyszą mieszkańcom Naoero.

Na zakończenie swojego przemówienia prezydent Adeang zwrócił się do zgromadzonych trzema prostymi, ale niezwykle wymownymi słowami: „Powiedzcie nasze imię”. To apel o szacunek, uznanie i zrozumienie dla wyboru, którego dokonał jego naród.