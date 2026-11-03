Poważny kryzys w Ukrainie. W Kijowie stanęły tramwaje i trolejbusy

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We wtorek wieczorem w Kijowie stanęły wtorek tramwaje i trolejbusy. To efekt krytycznej sytuacji w energetyce Ukrainy po rosyjskich ostrzałach. Minister energetyki Denys Szmyhal ogłosił, że Rosjanie skierowali drony na podstację elektroenergetyczną o kluczowym znaczeniu dla Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej. „Rosja prowadzi jeden z największych ataków na energetykę Ukrainy” – dodał minister.

Władze Kijowa poinformowały o wstrzymaniu ruchu tramwajów i trolejbusów w godzinach wieczornych. „Przyczyną jest krytyczna sytuacja w systemie energetycznym na skutek wrogich ostrzałów” – wyjaśniła kijowska administracja.

Na trasy skierowano dodatkowe autobusy. Władze stolicy Ukrainy oświadczyły, że „metro na razie działa (…), lecz jego dalsza praca zależy od sytuacji w energetyce”.

Wicepremier, minister energetyki Denys Szmyhal zaalarmował tymczasem ambasadorów państw G7 o ataku na podstację elektroenergetyczną o kluczowym znaczeniu dla stabilnej pracy Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej. Obiekt położony jest w odległości ok. 190 km od granic Polski.

„Takie działania stwarzają zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla bezpieczeństwa jądrowego całej Europy. To poważny krok eskalacyjny, o którym poinformowaliśmy MAEA” – podkreślił minister na Telegramie.

Zmasowany atak na Ukrainę

Szmyhal poinformował podczas spotkania z ambasadorami o zmasowanym ostrzale w nocy z poniedziałku na wtorek, w którym Rosja wykorzystała 289 dronów, 17 pocisków balistycznych i 59 pocisków manewrujących.

„Głównymi celami rosyjskiego ataku ponownie były obiekty infrastruktury energetycznej, w szczególności elektrownie oraz podstacje sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej” – zaznaczył.

„Od nocy trwa jeden z największych ataków wroga na infrastrukturę energetyczną kraju. W wyniku dzisiejszych ostrzałów sytuacja w systemie elektroenergetycznym dodatkowo się pogorszyła” – alarmował po południu państwowy koncern Ukrenerho w komunikatorze Telegram.

„Tylko w ciągu minionej doby wróg ponad 20 razy celowo zaatakował obiekty energetyczne, wykorzystując bezprecedensową liczbę środków rażenia, co doprowadziło do znacznych uszkodzeń infrastruktury energetycznej. W wyniku ataków w wielu regionach Ukrainy, w tym w Kijowie, konieczne jest obecnie stosowanie awaryjnych wyłączeń prądu” – podkreśliła w popołudniowym komunikacie spółka.