Poważne oskarżenia pod adresem Jareda Leto „Wszyscy wiedzieli, że różnica wieku była za duża”

RMF24

Cztery kobiety publicznie oskarżyły Jareda Leto, aktora nagrodzonego Oscarem i lidera zespołu Thirty Seconds to Mars, o przestępstwa seksualne. Gwiazdor Hollywood miał się ich dopuścić, gdy były nastolatkami. Sprawa nabiera rozgłosu po premierze dokumentu BBC, w którym swoje historie opowiada łącznie dziesięć kobiet. Leto nie odniósł się dotąd do zarzutów.

Twierdzą, że Jared Leto napastował je, gdy były nastolatkami

Jared Leto, znany z ról w takich filmach jak „Witaj w klubie”, „Podziemny krąg” czy „Blade Runner 2049”, oraz jako charyzmatyczny frontman zespołu Thirty Seconds to Mars, znalazł się w centrum poważnych oskarżeń. Cztery kobiety zarzucają mu przestępstwa seksualne, do których miało dojść, gdy były nastolatkami. Ich relacje pojawiły się w najnowszym dokumencie BBC „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret”.

Według relacji jednej z kobiet Leto miał dopuścić się napaści seksualnej w łazience motelu, gdy miała 17 lat. Inna opowiada o groźbach seksualnych, gdy niespodziewanie została sama z aktorem w pokoju hotelowym jako 19-latka. Kolejna kobieta twierdzi, że uprawiała z Leto seks, będąc niepełnoletnią według prawa stanu Kalifornia – miała wtedy 17 lat, a aktor miał zbagatelizować rozmowę o jej wieku. Czwarta z kobiet mówi o wielomiesięcznym „groomingu” – Leto miał wykorzystywać swoją pozycję, dzwoniąc do niej i prowadząc rozmowy o charakterze seksualnym, gdy miała zaledwie 16 lat.

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Jared Leto miał mieć wtedy ponad 30 lat

Wszystkie kobiety, które zdecydowały się opowiedzieć swoje historie, podkreślają, że do spotkań z Leto dochodziło w latach 2002-2016, gdy aktor był już dojrzałym mężczyzną, mającym 30-40 lat. Dziś Jared Leto ma 54 lata. BBC potwierdziło część relacji, rozmawiając z rodzinami i przyjaciółmi kobiet, którzy już wtedy znali szczegóły tych wydarzeń. W niektórych przypadkach dziennikarze widzieli zdjęcia i wiadomości potwierdzające opisywane sytuacje.

Niepokojące relacje współpracujących z Thirty Seconds to Mars

W dokumencie pojawiają się także wypowiedzi dwóch mężczyzn, którzy przez lata pracowali z zespołem Thirty Seconds to Mars. Opowiadają oni o niepokojących zachowaniach Leto wobec nastoletnich fanek – zapraszaniu ich za kulisy, do garderoby czy do domu, gdzie nagrywał muzykę. Wszyscy widzieli, że różnica wieku była zbyt duża – mówi jeden z byłych współpracowników.

W sumie dziesięć kobiet podzieliło się swoimi historiami z twórcami dokumentu BBC, z czego dziewięć po raz pierwszy publicznie. Wśród nich jest również kobieta, która jako 14-latka miała zostać wywołana przez ochroniarza na polecenie Leto za kulisy podczas festiwalu muzycznego – wcześniej aktor miał skomentować jej wygląd w sposób seksualny podczas rozdawania autografów.

Jared Leto nie odpowiedział na wielokrotne prośby BBC o komentarz do stawianych mu zarzutów.

Już wcześniej pojawiały się zarzuty pod adresem Jareda Leto

To nie pierwsze tego typu zarzuty wobec gwiazdy. BBC doliczyło się ponad 120 różnych oskarżeń, które pojawiały się w internecie na przestrzeni lat. W zeszłym roku DJ-ka z Los Angeles, Allie Teilz, publicznie oskarżyła Leto o napaść seksualną, gdy miała 17 lat. Wtedy także inne kobiety zaczęły dzielić się swoimi historiami. W tym samym czasie amerykański portal Air Mail opublikował artykuł, w którym dziewięć kobiet zarzuciło Leto niewłaściwe zachowania seksualne. Aktor zaprzeczył wtedy wszystkim oskarżeniom.

Kim jest Jared Leto?

Jared Leto od lat jest jedną z najbarwniejszych postaci amerykańskiego show-biznesu. W 2014 roku zdobył Oscara za rolę drugoplanową w „Witaj w klubie”, a jego zespół Thirty Seconds to Mars od ponad dwóch dekad cieszy się popularnością na całym świecie. Grupa planuje trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii wiosną 2027 roku.