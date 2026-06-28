Poważne obawy o sektor rolny. Putin nie może już ignorować kryzysu paliwowego

RMF24

„Rozważany jest zakaz eksportu oleju napędowego” - powiedział Władimir Putin na dzisiejszym spotkaniu z wysokimi rangą urzędnikami w związku z sytuacją dotyczącą dystrybucji paliw. Agencja Reutera podaje, że - przez problemy z niedoborami paliwa i dostawami w wielu rejonach Rosji - powołano specjalną grupę zadaniową.

Putin nie może już pozostawać objętnym na kryzys paliwowy?

W Moskwie odbył się dzisiaj XXIII zjazd partii Jedna Rosja. Putin zobowiązał się do zapewnienia bezpieczeństwa i „przezwyciężenia wyzwań” w obliczu nasilenia przez Ukrainę ataków odwetowych na terytorium Rosji w trakcie trwającej „operacji wojskowej”.

Prezydent Rosji przyznał, że problemy z dostawami paliwa spowodowały niedobory w wielu rejonach Rosji. Jak podaje Reuters, w związku z tym powołano grupę zadaniową, która ma zapewnić bezpieczeństwo paliwowe w całym kraju.

Putin, przemawiając na spotkaniu wysokich rangą urzędników w sprawie sytuacji z dystrybucją paliw, miał wezwać do podjęcia szybkich działań mających na celu zapewnienie wystarczających dostaw dla sektora rolnego i powiedział, że rozważany jest zakaz eksportu oleju napędowego.

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i skutki dla rynku paliw

Od wiosny tego roku - a jest to piąty rok pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę - Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły szereg skutecznych ataków dronami na rosyjskie rafinerie, m.in. w Tuapse w Kraju Krasnodarskim i innych kluczowych lokalizacjach.

Według majowych analiz Ośrodka Studiów Wschodnich, aż sześć największych zakładów przetwórczych zostało czasowo wyłączonych z eksploatacji, co znacząco ograniczyło krajową produkcję paliw płynnych. W efekcie na rosyjskim rynku wewnętrznym zaczęło brakować benzyny i oleju napędowego, a ceny gwałtownie wzrosły.

W niektórych regionach, zwłaszcza na Krymie, wprowadzono limity sprzedaży paliwa, a jego zakup za gotówkę stał się niemożliwy. Sytuację monitorują urzędnicy delegowani przez władze centralne, a przestrzegania limitów pilnują służby porządkowe.

Nawet dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w mieście Sławiańsk nad Kubaniem w Kraju Krasnodarskim w południowo-zachodniej Rosji doszło do ataku ukraińskich dronów. „Płonie tam rafineria ropy naftowej” – informowały o poranku ukraińskie media. Zaatakowana została także rafineria w obwodzie jarosławskim.