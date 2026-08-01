Potwierdziły się najgorsze obawy. Legendarny himalaista nie żyje

RMF24

Potwierdziły się najgorsze obawy: słynny nepalski himalaista Nirmal „Nimsdai” Purja, który w 2019 roku ustanowił rekord najszybszego zdobycia 14 najwyższych gór świata, zginął w lawinie podczas wyprawy w Pakistanie. Tragiczne wieści przekazała firma wspinacza.

Nirmal „Nimsdai” Purja na zdjęciu z 2021 roku; fot. AAMIR QURESHI

Nirmal „Nimsdai” Purja na zdjęciu z 2021 roku; fot. AAMIR QURESHI / AFP/East News

„Z głębokim smutkiem i ogromnym bólem potwierdzamy, że Nirmal 'Nimsdai' Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli” - przekazała we wpisie na Instagramie kierowana przez słynnego himalaistę firma Elite Exped.

43-letni „Nimsdai” oraz dziewięciu innych wspinaczy byli uznawani za zaginionych od czwartku, gdy porwała ich lawina na Broad Peak.

W piątek pakistańskie służby ratunkowe zlokalizowały ciała czterech wspinaczy. Nie ustawano w poszukiwaniu pozostałych himalaistów, a w akcję włączono śmigłowce ratunkowe lotnictwa wojskowego Pakistanu. Dziś nadeszły tragiczne informacje.

Według informacji Pakistańskiego Klubu Alpejskiego, w wyprawie, oprócz Nirmala Purji, uczestniczyło dziewięciu innych wspinaczy z Nepalu, Pakistanu, Omanu, USA i Chin.

Rekordzista i legenda himalaizmu

Liderem wyprawy na Broad Peak był Nirmal „Nimsdai” Purja, jeden z najwybitniejszych himalaistów ostatnich lat. Mężczyzna w 2019 roku ustanowił rekord, zdobywając wszystkie 14 ośmiotysięczników w zaledwie 189 dni. Wyczyn, którego dokonał, został przedstawiony w filmie dokumentalnym Netfliksa „14 szczytów: Nic nie jest niemożliwe”. Jego rekord został pobity w 2023 roku.

Wcześniej „Nimsdai” służył jako Gurkha w brytyjskich siłach specjalnych.

Broad Peak, mierzący 8047 m n.p.m., jest 12. najwyższym szczytem świata. Leży na granicy Pakistanu i Chin, w paśmie Karakorum, gdzie znajduje się pięć spośród 14 ośmiotysięczników. Uchodzi za jedną z najbardziej wymagających technicznie gór świata.