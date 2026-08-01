Potwierdziły się najgorsze obawy. Legendarny himalaista nie żyje

„Z głębokim smutkiem i ogromnym bólem potwierdzamy, że Nirmal 'Nimsdai' Purja tragicznie zginął w lawinie na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli” - przekazała we wpisie na Instagramie kierowana przez słynnego himalaistę firma Elite Exped.
43-letni „Nimsdai” oraz dziewięciu innych wspinaczy byli uznawani za zaginionych od czwartku, gdy porwała ich lawina na Broad Peak.
W piątek pakistańskie służby ratunkowe zlokalizowały ciała czterech wspinaczy. Nie ustawano w poszukiwaniu pozostałych himalaistów, a w akcję włączono śmigłowce ratunkowe lotnictwa wojskowego Pakistanu. Dziś nadeszły tragiczne informacje.
Według informacji Pakistańskiego Klubu Alpejskiego, w wyprawie, oprócz Nirmala Purji, uczestniczyło dziewięciu innych wspinaczy z Nepalu, Pakistanu, Omanu, USA i Chin.
Rekordzista i legenda himalaizmu
Liderem wyprawy na Broad Peak był Nirmal „Nimsdai” Purja, jeden z najwybitniejszych himalaistów ostatnich lat. Mężczyzna w 2019 roku ustanowił rekord, zdobywając wszystkie 14 ośmiotysięczników w zaledwie 189 dni. Wyczyn, którego dokonał, został przedstawiony w filmie dokumentalnym Netfliksa „14 szczytów: Nic nie jest niemożliwe”. Jego rekord został pobity w 2023 roku.
Wcześniej „Nimsdai” służył jako Gurkha w brytyjskich siłach specjalnych.
Broad Peak, mierzący 8047 m n.p.m., jest 12. najwyższym szczytem świata. Leży na granicy Pakistanu i Chin, w paśmie Karakorum, gdzie znajduje się pięć spośród 14 ośmiotysięczników. Uchodzi za jedną z najbardziej wymagających technicznie gór świata.