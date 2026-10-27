Potrzeba 10 osób, żeby przewrócić kartkę. Oto największa książka rozkładanka świata

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Centralna biblioteka publiczna w Los Angeles świętuje swoje stulecie w spektakularny sposób. W jej murach stanęła największa na świecie książka rozkładanka, która już trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Przewrócenie jednej strony tej gigantycznej publikacji wymaga współpracy aż dziesięciu osób i specjalnych narzędzi.

W Los Angeles odbyła się niezwykła uroczystość z okazji setnych urodzin centralnej biblioteki publicznej imienia Richarda J. Riordana. Z tej okazji zaprezentowano największą na świecie książkę rozkładankę.

Imponujące dzieło, zatytułowane „Luceros y Penumbras” („Gwiazdy i cienie”), zostało stworzone przez artystę Daniela Gonzaleza. Książka powstała z tradycyjnych materiałów: papieru, tektury, kleju i płótna. Jej rozmiary robią wrażenie – każda strona mierzy aż 4,5 na 6 metrów, a rozkładane ilustracje osiągają wysokość ponad 3,3 metra. Całość waży aż 817 kilogramów.

Przewrócenie jednej strony tej niezwykłej publikacji to nie lada wyzwanie. Potrzebnych jest do tego dziesięć osób, z których część musi posługiwać się kilkumetrowymi drągami. Ze względu na ogromne gabaryty, książka została zmontowana dopiero na miejscu, ponieważ nie zmieściłaby się w drzwiach biblioteki.

Oficjalnie uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa za największą rozkładaną książkę wszech czasów, publikacja ma nie tylko imponować rozmiarem, ale również inspirować. Jak podkreśla autor, jej celem jest przywołanie dziecięcej radości z odkrywania książek rozkładanek oraz zachęcenie odwiedzających do refleksji nad rolą bibliotek w ich życiu.

Wystawie towarzyszy również ekspozycja wybranych eksponatów z kolekcji ponad 2 tysięcy rozkładanych książek, które znajdują się w zbiorach biblioteki. Centralna biblioteka publiczna w Los Angeles to trzecia co do wielkości tego typu placówka w Stanach Zjednoczonych, gromadząca ponad 10 milionów pozycji.

Gigantyczną rozkładankę można podziwiać do stycznia 2027 roku.