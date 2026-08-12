Potężny atak Ukraińców na Kraj Krasnodarski. Są zabici i ranni

RMF24

Co najmniej dwoje zabitych i kilkanaście rannych - to, według lokalnych władz, bilans ukraińskiego ataku rosyjski Kraj Krasnodarski. Minionej nocy Ukraińcy przeprowadzili kolejne zmasowane uderzenie dronami na terytorium Rosji, za cel obierając m.in. terminal zbożowy w Noworosyjsku. W efekcie zakład zawiesił dzialalność.

To była trudna noc dla rosyjskiej obrony powietrznej. Przyznał to resort obrony w Moskwie, informując o zneutralizowaniu 502 ukraińskich dronów nad różnymi regionami kraju. Tradycyjnie rosyjskie wojsko podaje liczbę rzekomo zniszczonych bezzałogowców, a nie faktycznie wystrzelonych przez siły ukraińskie.

Tymczasem ukraińskie uderzenie skupiło się na Kraju Krasnodarskim, regionie położonym nad Morzem Czarnym w południowo-zachodniej Rosji. Noworosyjsk, Anapa i Gelendżyk - to miasta zaatakowane przez drony.

Według Weniamina Kondratjewa, gubernatora Kraju Krasnodarskiego, w ataku na Noworosyjsk zginęło ośmioletnie dziecko, a osiem innych osób odniosło obrażenia. „Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury cywilnej: cztery przedsiębiorstwa i 21 budynków mieszkalnych, w tym budynki wielorodzinne” - poinformował natomiast mer Noworosyjska Andriej Krawczenko.

Szef władz Kraju Krasnodarskiego przekazał, że szczątki ukraińskiego drona spadły na podwórko prywatnego domu we wsi Wołna, zabijając mężczyznę. W Anapie i Gelendżyku - dwóch czarnomorskich kurortach z portami morskimi - uszkodzone zostały w sumie cztery budynki mieszkalne. Cztery osoby zostały ranne.

Terminal zbożowy zawiesił działalność

Głównym celem Ukraińców był jednak głębokowodny terminal zbożowy w Noworosyjsku, największy tego typu obiekt w Rosji, którego pojemność magazynowa wynosi 300 tys. ton.

Reuters poinformował, powołując się na swoje źródła, że w wyniku ukraińskiego ataku terminal zbożowy zawiesił działalność. Demetra Holding, firma, do której należy obiekt, potwierdził, że zakład został uszkodzony. „Trwa ocena skali zniszczeń” - przekazało źródło agencji Reutera.

Proukraiński kanał na Telegramie „Krymski Wiatr” poinformował ponadto, że po ataku Ukraińców na Noworosyjsk pożary odnotowano m.in. w pobliżu portu morskiego, gdzie stacjonują okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Środowe naloty na Rosję skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując, że Kijów za pomocą dronów, pocisków i bezzałogowych łodzi uderzył w port wojenny w Noworosyjsku.

W poprzednich miesiącach Kraj Krasnodarski wielokrotnie był celem ukraińskich dronów, które uderzały w tym regionie m.in. w rafinerie ropy naftowej i porty morskie.